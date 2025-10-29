Nadchodzą wyniki Meta: czy transformacja AI zostanie dobrze przyjęta przez rynek?

Meta Platforms (META.US) opublikuje dzisiaj raport kwartalny za trzeci kwartał 2025 roku finansowego. Spółka jest po solidnych dwóch tygodniach wzrostów, łącznie o ponad 6%, choć w dniu dzisiejszym akcje pozostają notowane płasko. W ujęciu od początku roku spółka zyskała 27,41%, a od dołka na początku kwietnia aż 54,80%.

Motorem wzrostu nadal pozostaje biznes reklamowy spółki. Rynek spodziewa się dwucyfrowych wzrostów zarówno w ujęciu wolumenowym jak i przychodowym. Konsensus FactSet i Bloomberga wskazuje na 49,5 mld USD przychodów kwartalnych. Uwaga inwestorów będzie się również koncentrowała na wydatkach inwestycyjnych. Meta tradycyjnie prezentuje zaktualizowane wytyczne capex w III kwartale, a tym razem rynek spodziewa się skoku nakładów o blisko 40% w przyszłym roku, z racji znacznych inwestycji w centra danych i infrastrukturę AI.

Najważniejsze pozycje finansowe

Przychody za III kw. prognozowane na 49,5 mld USD, +22% r/r – najszybsze tempo wzrostu w tym roku.

Zysk na akcję (EPS): 6,72 USD, +11% r/r.

Liczba wyświetleń reklam +10,8%, średnia cena reklamy +10,5%.

Marża operacyjna szacowana na 39%.

Nakłady inwestycyjne (capex) w 2025 r. na poziomie 69 mld USD, z możliwym wskazaniem na 97–103 mld USD w 2026 r.

Liczba aktywnych użytkowników dziennie w całym ekosystemie Meta: 3,48 mld.

Inwestycje w AI pod lupą

Transformacja Meta w kierunku sztucznej inteligencji coraz silniej wpływa na bilans spółki. Tegoroczne nakłady w wysokości ok. 70 mld USD, a także prywatne finansowanie na 27–30 mld USD od Blue Owl Capital i PIMCO, pokazują skalę ambicji firmy. Środki te mają sfinansować rozbudowę sieci centrów danych Hyperion i rozwój długofalowych projektów AI. W przeciwieństwie do Microsoftu czy Amazona, Meta buduje moce obliczeniowe wyłącznie na potrzeby własnego ekosystemu. To sprawia, że inwestycje są strategiczne, ale bardziej ryzykowne w przypadku spowolnienia wzrostu przychodów z reklam.

Na co patrzy rynek

Inwestorzy akceptują wzrost wydatków kapitałowych, uznając je za uzasadnione potencjalnymi korzyściami w postaci większego zaangażowania użytkowników i efektywności reklam. Jednak wytyczne na 2026 r. mogą przetestować ten optymizm. Analitycy spodziewają się 72 mld USD capex w 2025 r. i być może ponad 100 mld USD w 2026 r.

Perspektywy

Wyniki Meta prawdopodobnie potwierdzą silne przepływy gotówkowe napędzane reklamami, lecz równowaga między agresywnymi inwestycjami w AI a wzrostem zysków zadecyduje o reakcji rynku. Jeśli firma zapowie zbyt wysokie wydatki na 2026 r. lub pojawią się sygnały spowolnienia w reklamie, notowania mogą się skorygować po ostatnich wzrostach. Z drugiej strony, postęp w projektach AI lub rosnące zaangażowanie użytkowników mogą umocnić pozycję Meta, a także usprawiedliwić wysoką wycenę rynkową.