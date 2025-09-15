Alphabet dołącza do elity: kapitalizacja 3 biliony dolarów

15 września 2025 roku Alphabet, spółka matka Google, po raz pierwszy w historii przekroczyła próg kapitalizacji rynkowej na poziomie 3 bilionów dolarów, stając się trzecią spółką technologiczną, która osiągnęła ten pułap obok Apple i Microsoftu. Ten przełom nie jest tylko symbolem rynkowego sukcesu, ale wyrazem zaufania inwestorów do strategicznego kierunku rozwoju firmy w obszarach takich jak sztuczna inteligencja, infrastruktura chmurowa oraz usługi cyfrowe.

Jednym z kluczowych impulsów dla tak silnego wzrostu było orzeczenie sądowe w USA, które odrzuciło możliwość przymusowego rozdziału Alphabetu na mniejsze podmioty, co dotyczyło m.in. przeglądarki Chrome oraz systemu Android. Decyzja ta została odebrana jako stabilizujący sygnał dla inwestorów, pozwalając firmie kontynuować rozwój bez ryzyka naruszenia integralności technologicznego ekosystemu.

Drugim fundamentem rekordowej wyceny są konsekwentnie rosnące wyniki finansowe Alphabetu w ujęciu kwartalnym oraz dynamiczny rozwój usług opartych na sztucznej inteligencji. Szczególne znaczenie miał dalszy postęp w rozwoju modelu językowego Gemini, który coraz częściej postrzegany jest jako realna alternatywa dla ChatGPT. Alphabet skutecznie integruje Gemini z kluczowymi produktami i usługami, w tym z wyszukiwarką, pakietem biurowym Workspace, reklamą i rozwiązaniami chmurowymi.

W okresie od początku 2023 roku do drugiego kwartału 2025 roku przychody Alphabetu wzrosły z około 70 miliardów dolarów do ponad 95 miliardów dolarów. Jednocześnie zysk netto zwiększył się z niespełna 20 miliardów do niemal 35 miliardów dolarów w pierwszym kwartale 2025 roku, co stanowiło rekordowy wynik w historii spółki. W drugim kwartale utrzymał się na wysokim poziomie, oscylując w okolicach 30 miliardów dolarów. Zwraca uwagę także systematyczny wzrost rentowności.

Marża operacyjna przekroczyła 30% już w końcówce 2023 roku, a w 2025 roku oscyluje wokół 34–35%. Jeszcze większe wrażenie robi marża zysku netto, która w pierwszym kwartale 2025 roku sięgnęła niemal 38%, co oznacza, że Alphabet był w stanie zamienić niemal cztery dolary z każdych dziesięciu przychodu w czysty zysk.

Dane długoterminowe potwierdzają trwałość tej poprawy. Warto przy tym podkreślić, że spółka zachowuje wysoką efektywność kapitałową przy współczynniku EV/EBITDA na poziomie 21,15 i stosunkowo niskim koszcie kapitału (WACC), który w ostatnich kwartałach ustabilizował się poniżej 10%. W praktyce oznacza to, że Alphabet potrafi generować coraz wyższe zyski z coraz mniejszym relatywnym ryzykiem inwestycyjnym, co ma kluczowe znaczenie dla funduszy instytucjonalnych i inwestorów długoterminowych.

Na uwagę zasługuje również wyjątkowo silna stopa zwrotu dla akcjonariuszy. Od początku 2020 roku skumulowana stopa zwrotu przekroczyła 250%, co plasuje spółkę na bardzo zbliżonym poziomie do Microsoftu i Apple. Wszystkie trzy spółki wyraźnie przewyższyły indeks Nasdaq 100, którego skumulowany wzrost wyniósł nieco ponad 150% w tym samym okresie. Pokazuje to, że Alphabet nie tylko nadąża za konkurencją, ale konsekwentnie buduje swoją pozycję jako jeden z głównych beneficjentów transformacji cyfrowej.

W tym kontekście warto jednak zaznaczyć, że Alphabet nie jest dziś największą firmą technologiczną świata. Tę pozycję dzierży obecnie Nvidia, której kapitalizacja przekroczyła 4 biliony dolarów. Nvidia, jako dostawca kluczowej infrastruktury dla modeli sztucznej inteligencji w tym układów GPU i rozwiązań centrów danych, stała się fundamentem nowej rewolucji cyfrowej, a jej tempo wzrostu czyni ją głównym konkurentem dla dotychczasowych liderów rynku. Choć Alphabet pozostaje silnym graczem, to w wyścigu o prymat w sektorze AI staje naprzeciw rosnącej dominacji Nvidii.

Ostatecznie, sukces Alphabetu to nie tylko efekt chwilowego entuzjazmu rynku, ale długoterminowego procesu transformacji. Firma przeszła drogę od wyszukiwarki internetowej do wielowymiarowej platformy technologicznej, obejmującej sztuczną inteligencję, chmurę obliczeniową, systemy mobilne, media cyfrowe, rozwiązania dla firm i użytkowników indywidualnych oraz projekty przyszłości, takie jak pojazdy autonomiczne czy komputery kwantowe. Jeśli uda się utrzymać obecne tempo innowacji oraz skutecznie zarządzać wyzwaniami regulacyjnymi i konkurencją w AI, Alphabet ma szansę pozostać jednym z filarów cyfrowej gospodarki przez kolejną dekadę.