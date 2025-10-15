Bank of America, Wells Fargo i Morgan Stanley: Omówienie wyników – Q3 2025

Banki wykazały się wysoką rentownością kapitału, solidną jakością portfela kredytowego i lepszymi niż oczekiwano wynikami w obszarze tradingu oraz bankowości inwestycyjnej.

Dziś poznaliśmy kolejne kwartalne wyniki największych amerykańskich banków: Bank of America, Wells Fargo oraz Morgan Stanley. Raporty te dostarczają świeżych informacji o kondycji sektora bankowego w USA, pokazując, jak instytucje te radzą sobie w obliczu wyzwań makroekonomicznych i zmieniającego się otoczenia rynkowego.

W dalszej części artykułu przeanalizujemy szczegółowo wyniki każdego z banków, zwracając uwagę na najważniejsze wskaźniki finansowe oraz perspektywy na przyszłość.

Bank of America – kluczowe wnioski z wyników Q3 2025

Przychody i dochód odsetkowy przewyższyły oczekiwania

Bank odnotował przychody netto na poziomie 28,09 mld USD, co jest wyraźnie powyżej prognoz (27,51 mld USD). Dochód odsetkowy netto sięgnął 15,23 mld USD, także wyprzedzając oczekiwania rynku. To pokazuje, że Bank of America dobrze zarządza aktywami i pasywami w otoczeniu rosnących stóp procentowych, które sprzyjają zwiększeniu marż odsetkowych.



Trading jako istotne źródło wzrostu przychodów

Segment tradingowy przyniósł 5,35 mld USD przychodów, przewyższając prognozy (5,01 mld USD). Szczególnie dobrze wypadł trading akcji z wynikiem 2,27 mld USD (prognoza 2,08 mld USD). Wyższa zmienność rynkowa i większa liczba transakcji przyczyniły się do lepszych wyników, co pokazuje sprawne wykorzystanie rynkowych okazji.



Poprawa jakości portfela kredytowego

Rezerwy na straty kredytowe spadły do 1,3 mld USD, co jest wynikiem lepszej kontroli ryzyka i poprawy jakości aktywów. Niższe rezerwy to sygnał, że bank mniej obawia się niewypłacalności swoich klientów, co wzmacnia stabilność finansową.



Wyższa efektywność kapitału

Rentowność kapitału (ROE) osiągnęła 11,5%, a ROTCE 15,4%, oba wskaźniki przekroczyły oczekiwania analityków. Oznacza to, że Bank of America efektywnie wykorzystuje kapitał, generując atrakcyjne zwroty dla akcjonariuszy mimo wyzwań makroekonomicznych.



Stabilna sytuacja bilansowa z mocnym wzrostem kredytów

Portfel kredytowy wzrósł do 1,17 bln USD, przekraczając prognozy, co wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na finansowanie. Depozyty utrzymały się na solidnym poziomie 2 bln USD, co podkreśla zaufanie klientów i stabilność bazy finansowej banku.

Wells Fargo – kluczowe wnioski z wyników Q3 2025

Przychody stabilne, dochód odsetkowy minimalnie poniżej oczekiwań

Wells Fargo utrzymał przychody na poziomie zbliżonym do prognoz, choć dochód odsetkowy wyniósł 11,95 mld USD, czyli nieco mniej niż zakładano (12,01 mld USD). To efekt umiarkowanego wzrostu portfela kredytowego oraz wyzwań gospodarczych, które spowalniają tempo ekspansji.



Znaczna poprawa jakości portfela aktywów

Rezerwy na straty kredytowe zmniejszyły się do 681 mln USD, co jest znacznie niższym wynikiem niż oczekiwano (1,17 mld USD). To wyraźny znak, że bank skutecznie zarządza ryzykiem kredytowym i jakość jego portfela się poprawia.



Silny wzrost przychodów z bankowości inwestycyjnej

Segment bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej osiągnął przychody na poziomie 4,88 mld USD, znacznie powyżej prognoz (4,20 mld USD). To efekt rosnącej aktywności na rynku fuzji i przejęć oraz większej liczby transakcji, które generują znaczące przychody doradcze i transakcyjne.



Koszty operacyjne rosną, co wpływa na efektywność

Koszty operacyjne wzrosły do 13,85 mld USD, wyraźnie powyżej prognoz (13,42 mld USD). W efekcie wskaźnik efektywności (koszty do przychodów) podniósł się do 65%. Bank będzie musiał zwrócić większą uwagę na kontrolę kosztów, aby utrzymać dobre marże.



Rentowność kapitału przekracza oczekiwania

Wskaźnik ROE osiągnął 12,8% (prognoza 12%), a ROTCE 15,2% (prognoza 14,4%). To oznacza, że pomimo wzrostu kosztów, bank zdołał poprawić efektywność i dostarczyć wyższe zwroty inwestorom.

Morgan Stanley – kluczowe wnioski z wyników Q3 2025

Przychody netto i segment zarządzania majątkiem przekraczają oczekiwania

Morgan Stanley wygenerował 18,22 mld USD przychodów netto, znacznie powyżej prognoz (16,64 mld USD). Segment zarządzania majątkiem osiągnął 8,23 mld USD, przewyższając oczekiwania (7,78 mld USD). To potwierdza silną pozycję banku w obsłudze zamożnych klientów i wzrost zapotrzebowania na usługi wealth management.



Rekordowe przychody z tradingu akcji

Przychody z tradingu akcji sięgnęły 4,12 mld USD, co jest o prawie 21% wyższe niż prognozowano. Wyższa zmienność na rynkach oraz większe obroty umożliwiły bankowi uzyskanie bardzo dobrych wyników w tym segmencie.



Bankowość inwestycyjna i doradcza na plusie

Przychody z investment banking wzrosły do 2,11 mld USD, a z doradztwa do 684 mln USD. Rosnąca liczba transakcji M&A i emisji papierów wartościowych wskazuje na ożywienie aktywności korporacyjnej, co korzystnie wpływa na wyniki banku.



Brak konieczności tworzenia nowych rezerw na straty kredytowe

Morgan Stanley nie musiał zwiększać rezerw, co świadczy o stabilności i niskim ryzyku portfela kredytowego, co jest ważne w obecnym środowisku ekonomicznym.



Wysoka rentowność i lepsza kontrola kosztów

ROE osiągnął imponujące 18%, znacznie powyżej oczekiwań (13,4%), a wskaźnik efektywności kosztowej poprawił się do 67% z przewidywanych 71,4%. To oznacza, że bank skutecznie wykorzystuje kapitał, co przekłada się na wyższe zyski dla akcjonariuszy.



Trzeci kwartał 2025 roku przyniósł solidne wyniki dla największych amerykańskich banków. Morgan Stanley wyróżnił się przede wszystkim wysokimi przychodami z zarządzania majątkiem oraz rekordowymi wynikami w segmencie tradingu akcji, co podkreśla jego skuteczną strategię i silną pozycję na rynku. Bank of America udowodnił, że potrafi efektywnie zarządzać aktywami i pasywami w warunkach rosnących stóp procentowych, co przełożyło się na wzrost przychodów i dochodu odsetkowego. Wells Fargo natomiast potwierdził stabilność finansową i znaczącą poprawę jakości portfela kredytowego, redukując ryzyko kredytowe.

Choć stopy zwrotu tych banków nie są tak spektakularne jak w przypadku największych spółek technologicznych, to i tak wyraźnie przewyższają rynkowe benchmarki. W porównaniu do indeksów S&P 500 oraz Nasdaq 100, największe banki amerykańskie wykazują stabilny wzrost, co pokazuje ich zdolność do generowania wartości nawet w wymagającym otoczeniu rynkowym. To sprawia, że pozostają one atrakcyjną opcją dla inwestorów szukających zarówno stabilności, jak i potencjału wzrostu.











