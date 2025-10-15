US Open: Amerykańskie indeksy reagują na bliski koniec redukcji bilansu Fed

- Kontrakty terminowe na Wall Street mocno ograniczają spadki podczas wczorajszej sesji i zyskują dzisiaj w obliczu zapowiedzi Powella o bliskim końcu redukcji bilansu
- Kolejne dobre wyniki amerykańskich banków
- Donald Trump zapowiada kolejne negatywne kroki w kierunku Chin
Amerykańskie indeksy kontynuują ożywienie, które rozpoczęte zostało po wczorajszej wypowiedzi Jerome Powella, które sugerują nie tylko gotowość na obniżki stóp procentowych, ale również na koniec procesu redukcji bilansu. Amerykański Fed redukuje swój ogromny bilans aktywów od 2022 roku poprzez brak zakupu obligacji po wygaśnięciu starych. Od 2022 roku zredukowano już ponad 1/4 całego bilansu, niemniej i tak bilans pozostaje wysoki, patrząc na rekordowe zakupy z początku 2020 roku. Jeśli Fed zdecyduje się na krok zatrzymania redukcji bilansu, będzie to oznaczało, że wygasające obligacje będą musiały być rolowane. Może to oznaczać ogólny spadek rynkowych stóp na rynku. Obecnie rentowności pozostają na podwyższonych poziomach, nawet w okresie redukcji krótkoterminowych stóp procentowych.
Warto jednak wspomnieć, że Donald Trump zaczyna ponownie wojować z Chinami, wskazując na potencjalne zawieszenie zakupów olejów spożywczych z Chin. W odpowiedzi Chiny mają się zastanawiać nad wstrzymaniem zakupów soi z USA, co wywołuje niepokój wśród farmerów. Niemniej obecnie na rynku pojawia się więcej pozytywnych sygnałów dotyczących negocjacji handlowych niż negatywnych.
ASML pokazuje solidne wyniki finansowe, prezentując wysoki poziom zamówień na maszyny do produkcji chipów, co pokazuje, że trend związany z AI jest kontynuowany. Inwestorzy pozostają pozytywnie nastawieni przed publikacją jutrzejszych wyników tajwańskiej spółki TSMC, która jest największym producentem półprzewodników na świecie, dostarczając swoje produkty m.in. dla Nvidii.
Wszystkie kluczowe segmenty S&P 500 zyskują
Dzisiaj obserwujemy wzrosty w większości segmentów w indeksie S&P 500. Warto zauważyć, że segment spółek pożyteczności publicznej (utilities) zyskuje dzisiaj najmocniej, natomiast największy sektor, czyli technologiczny rośnie dzisiaj o 1%. Źródło: Bloomberg FInance LP
Wiadomości ze spółek:
- Apple zamierza zwiększyć swoje inwestycje w Wietnamie w celu zmniejszenia swoich operacji w Chinach. Jednocześnie Bloomberg informuje, iż spółka zamierza współpracować z chińskim BYD w celu testowania, produkcji oraz pakowania nowego produktu, który ma być nowym domowym centrum dowodzenia. Akcje AAPL.US rosną dzisiaj ok. 0,8% na starcie sesji, natomiast w tym roku tracą niecały 1%.
- Stellantis wskazuje na chęć zainwestowania 13 mld USD w USA w najbliższych 4 latach w celu zmiany łańcucha dostaw, aby zminimalizować wpływ ceł handlowych. Akcje STLA.US zyskują niemal 0,7% na starcie sesji. Stellantis jest właścicielem takich marek jak Fiat, Chrysler, Jeep czy Peugeot.
- Papa John’s (PZZA.US) zyskuje dzisiaj na początku sesji nawet 10% wobec informacji podanych przez Reutersa, iż Apollo Global, spółka zarządzająca aktywami ma zaproponować wykup spółki po cenie 64 USD za akcje i zdecydować się zdjąć ją z giełdy.
- Bank of America (BAC.US) wzrósł na starcie sesji o 4% po lepszych od oczekiwań wynikach za trzeci kwartał, dzięki wzrostowi aktywności w bankowości inwestycyjnej i fuzjach oraz przejęciach. EPS dla spółki wypada na poziomie 1,06 USD i jest wyższy nawet o 0,11 USD w porównaniu do konsensusu rynkowego. Przychody spółki były lepsze o ok. pół miliarda na poziomie 28,09 mld USD.
- Morgan Stanley (MS.US) również zalicza mocny III kwartał ze względu na bardzo dużą ilość przeprowadzonych transakcji oraz bardzo dobrą sytuację w segmencie bankowości inwestycyjnej. Spółka pokazała rekordowy przyrost 44% w przychodach z bankowości inwestycyjnej, natomiast aktywa pod zarządzaniem sięgają już 8,9 mld USD, zbliżając się do celu 10 mld USD. Akcje banku zyskują 6,75% na początku sesji.
