US Open: Amerykańskie indeksy reagują na bliski koniec redukcji bilansu Fed

Amerykańskie indeksy kontynuują ożywienie, które rozpoczęte zostało po wczorajszej wypowiedzi Jerome Powella, które sugerują nie tylko gotowość na obniżki stóp procentowych, ale również na koniec procesu redukcji bilansu. Amerykański Fed redukuje swój ogromny bilans aktywów od 2022 roku poprzez brak zakupu obligacji po wygaśnięciu starych. Od 2022 roku zredukowano już ponad 1/4 całego bilansu, niemniej i tak bilans pozostaje wysoki, patrząc na rekordowe zakupy z początku 2020 roku. Jeśli Fed zdecyduje się na krok zatrzymania redukcji bilansu, będzie to oznaczało, że wygasające obligacje będą musiały być rolowane. Może to oznaczać ogólny spadek rynkowych stóp na rynku. Obecnie rentowności pozostają na podwyższonych poziomach, nawet w okresie redukcji krótkoterminowych stóp procentowych.

Bilans Fed oraz indeks S&P 500. Kiedyś wskazywano, że bez skupowania aktywów, giełda amerykańska nie potrafi już zyskiwać. Jak widać, od momentu rozpoczęcia redukcji indeks S&P 500 przyrósł o niemal 3000 punktów. Źródło: Bloomberg FInance LP

Warto jednak wspomnieć, że Donald Trump zaczyna ponownie wojować z Chinami, wskazując na potencjalne zawieszenie zakupów olejów spożywczych z Chin. W odpowiedzi Chiny mają się zastanawiać nad wstrzymaniem zakupów soi z USA, co wywołuje niepokój wśród farmerów. Niemniej obecnie na rynku pojawia się więcej pozytywnych sygnałów dotyczących negocjacji handlowych niż negatywnych.

ASML pokazuje solidne wyniki finansowe, prezentując wysoki poziom zamówień na maszyny do produkcji chipów, co pokazuje, że trend związany z AI jest kontynuowany. Inwestorzy pozostają pozytywnie nastawieni przed publikacją jutrzejszych wyników tajwańskiej spółki TSMC, która jest największym producentem półprzewodników na świecie, dostarczając swoje produkty m.in. dla Nvidii.

Wszystkie kluczowe segmenty S&P 500 zyskują

Dzisiaj obserwujemy wzrosty w większości segmentów w indeksie S&P 500. Warto zauważyć, że segment spółek pożyteczności publicznej (utilities) zyskuje dzisiaj najmocniej, natomiast największy sektor, czyli technologiczny rośnie dzisiaj o 1%. Źródło: Bloomberg FInance LP

US500 zyskuje dzisiaj 0,8%, co mniej więcej pokrywa się również ze zmianą na rynku kasowym. Spółki mniejsze zyskują jeszcze więcej, gdyż Russell 2000 rośnie o 1,3% na starcie sesji. Dzisiaj US500 odrabia ponad 2/3 spadku z dwóch ostatnich sesji zeszłego tygodnia, co obrazuje zanegowanie spadkowego sygnału. Co równie ważne, nie doszło do przełamania największej korekty w trendzie z maja oraz lipca, co potencjalnie oznacza powrót do gównego trendu wzrostowego. Co równie ważne, US500 nie spadł poniżej zniesienia 50.0, patrząc na krótszą falę wzrostową, rozpoczętą na początku września.

