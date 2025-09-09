czytaj więcej
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Alphabet pogrąży AMD? | Bliżej Giełdy, Bartek Szyma

18:01 9 września 2025

Zapraszamy na webinar. Start o godzinie 19:00.

 

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Z ostatniej chwili

11.09.2025
14:50

(LIVE) Przemówienie Christine Lagarde, prezes EBC

Europejski Bank Centralny utrzymał stopy bez zmian, a teraz przemawia przewodnicząca banku, Christine Lagarde. EURUSD nieznacznie zyskuje na początku przemówienia...

 14:35

PILNE: Inflacja CPI z USA zgodna z prognozą, wnioski o zasiłek w górę🗽US100 traci

Inflacja CPI w USA za sierpień wzrosła o 2,9% r/r, zgodnie z prognozą i nieco więcej, niż 2,7% r/r w lipcu (0,4% m/m vs 0,3% prognoz i 0,2% poprzednio) Bazowa...

 14:15

PILNE: EBC nie zaskakuje; stopa depozytowa pozostaje na poziomie 2%

Zgodnie z oczekiwaniami Europejski Bank Centralny zdecydował się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa depozytowa pozostaje na poziomie...
