Amazon traci konkurenta w sferze cloud? Akcje lekko zyskują przed otwarciem

Nvidia (NVDA.US) ma ograniczyć swoje wysiłki związane z rozwojem chmurowej usługi DGX Cloud, która miała konkurować z Amazon Web Services. Według doniesień „The Information” spółka zmniejsza nacisk na pozyskiwanie klientów biznesowych do tego projektu. Informacja ta zmniejsza potencjalną presję konkurencyjną wobec AWS, które pozostaje liderem rynku infrastruktury chmurowej. Dla inwestorów oznacza to, że pozycja Amazona (AMZN.US) w segmencie usług cloud staje się jeszcze silniejsza. W efekcie akcje Amazon mogą zyskiwać, ponieważ rynek interpretuje osłabienie działań Nvidii jako korzyść dla głównego gracza w tym sektorze. Akcje Amazon zyskują przed otwarciem sesji 0,5%. W tym samym czasie Nvidia dodaje 0,1%. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

