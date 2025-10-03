US Open: US500 na nowych szczytach 📈Applied Materials pod presją, zyskuje Rare Earth USA

Najważniejsze wnioski Rynki kontynuują wzrost mimo rosnących szans na przedłużenie zamknięcia rządu USA (Kalshi wycenia ok. 14 dni)

Rynki kontynuują wzrost mimo rosnących szans na przedłużenie zamknięcia rządu USA (Kalshi wycenia ok. 14 dni)

US500 bije nowe, historyczne maksima i zbliża się do 6800 punktów po słabszych danych ISM usług

Akcje Applied Materials spadają po tym, jak spółka wskazała, że polityka handlowa USA przyniesie jej straty

Spółka początkująca w branży wydobycia metali ziem rzadkich Rare Earth USA rośnie na fali potencjalnej umowy z rządem USA Indeks US500 rośnie dziś na nowe szczyty, a wskaźnik RSI przekracza poziom 73 punktów wskazując solidny optymizm i wzrostowe momentum szerokiego rynku, mimo zamknięcia rządu USA. Co ciekawe P o 86% wszystkich zamknięć rządu indeks S&P 500 rósł 12 miesięcy później (średni wzrost o +12,7%), ale kończył shutdown wyżej jedynie w ok. 55% przypadków. Powód statystyki? W latach 70. i 80. często zamknięciom towarzyszyły czasami gwałtowne spadki. Od 1995 roku S&P 500 notował wzrost po każdym kolejnym shutdownie. Od strony makro, dane ISM wskazały mocny spadek zamówień przez który nie zdołały spełnić prognoz rynkowych; subindeksy zatrudnienia i cen nieznacznie wzrosły, bijąc prognozy. Source: xStation5 Stock news Applied Materials (AMAT.US) spada o ok. 2% po tym, jak gigant w branży sprzętu półprzewodnikowego ostrzegł, że w roku fiskalnym 2026 jego przychody mogą obniżyć się o 600 mln USD. Spadek ten wynika z nowego przepisu wprowadzonego przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu USA, który ma negatywnie wpłynąć na przyszłą sprzedaż.

Freeport-McMoRan (FCX) zyskuje 1,3%, po tym jak UBS podniósł rekomendację dla producenta miedzi i złota do kupuj z neutralnie, sygnalizując większe zaufanie do perspektyw spółki.

Akcje Baidu (BIDU.US) wzrosły o niemal 2% po tym, jak Morgan Stanley podniósł cenę docelową dla chińskiego operatora wyszukiwarki internetowej ze 100 do 140 USD, odzwierciedlając silniejsze oczekiwania wzrostu.

Akcje USA Rare Earth (USAR.US) zyskują ok. 10% po tym, jak CNBC poinformowało, że spółka prowadzi bezpośrednie rozmowy z administracją Donalda Trumpa. Doniesienia te wywołały spekulacje na temat potencjalnej umowy z rządem USA, co zwiększyło optymizm inwestorów.

Akcje Maplebear (CART.US), właściciela Instacart, cofnęły się o około 1.5% po obniżeniu rekomendacji przez Toma Championa z Piper Sandler. Analityk zmienił ocenę akcji na neutralnie z przeważaj, wskazując na rosnącą konkurencję w sektorze usług dostawczych.

Tronox Holdings (TROX.US) traci prawie 3%, ponieważ JPMorgan obniżył rekomendację z przeważaj do neutralnie. Bank zwrócił uwagę na pogarszające się warunki w branży dwutlenku tytanu, które mogą osłabić perspektywy krótkoterminowe. Dane ISM za wrzesień z USA USA ISM Services PMI: 50,0 (prognoza 51,7; poprzednio 52,0)

50,0 (prognoza 51,7; poprzednio 52,0) USA ISM Services – zatrudnienie: 47,2 (prognoza 46,6; poprzednio 46,5)

47,2 (prognoza 46,6; poprzednio 46,5) USA ISM Services – nowe zamówienia: 50,4 (prognoza 54,0; poprzednio 56,0)

50,4 (prognoza 54,0; poprzednio 56,0) USA ISM Services – ceny płacone: 69,4 (prognoza 68,0; poprzednio 69,2) Wykresy AMAT.US, FCX.US Akcje Applied Materials cofnęły się po dotarciu do 71,6 zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej z czerwca 2024 roku. Pierwzym istotnym wsparciem w scenariuszu korekty są okolice 205 USD za walor, wyznaczone przez reakcje cenowe i 61.8 Fibo. Źródło: xStation5 Akcje Freeport McMoran próbują wrócić dziś do trendu wzrostowego, notująć V-kształtne odbicie od cenwoego dołka przy 32 USD za walor. Źródło; xStation5

