Puls GPW: Koniec tygodnia na fali wzrostów

Pozytywny sentyment wśród inwestorów na początku października
Polska i NATO zawarły umowę o połączeniu polskiej infrastruktury paliwowej z rurociągami NATO
Rząd przyznaje, że polski dług rośnie
Na warszawskim parkiecie obserwujemy kolejny dzień zwyżek. Pozytywny sentyment inwestorów powoli wraca, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach krajowych indeksów. Najważniejszy z nich, WIG20, zyskuje dziś 0,6%, natomiast mniejsze indeksy mWIG40 i sWIG80 rosną odpowiednio o 0,7% i 0,2%. Trend wzrostowy na GPW utrzymuje się już od trzech dni, z KGHM jako liderem wzrostów. Większość blue chipów oraz sektor bankowy również notują zwyżki, podczas gdy spółka Dino delikatnie traci na wartości.
W piątek podpisano umowę między PERN a NATO, która umożliwi połączenie polskiej infrastruktury paliwowej z rurociągami NATO oraz budowę nowych magazynów paliw. Inwestycja o wartości około 20 miliardów złotych ma na celu zapewnienie szybkich i niezawodnych dostaw paliwa lotniczego dla sił NATO w regionie, a jej realizacja planowana jest do 2035 roku. Projekt odpowiada na potrzebę modernizacji przestarzałej infrastruktury z czasów zimnej wojny. To ważny krok w zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz wzmocnieniu zdolności obronnych Sojuszu na wschodniej flance. Polska staje się dzięki temu istotnym elementem strategicznej sieci zaopatrzenia NATO.
Rząd przyznaje, że zadłużenie publiczne w Polsce szybko rośnie i może wymknąć się spod kontroli. Według planu zarządzania długiem na lata 2026–2029, udział długu w PKB może wzrosnąć z 55,3% w 2024 roku do 75,3% w 2029 roku. Minister finansów Andrzej Domański zaznaczył, że są to jedynie prognozy i nie uwzględniają działań naprawczych. Specjaliści zwracają uwagę na konieczność wprowadzenia głębokich reform fiskalnych, takich jak poprawa ściągalności podatków i lepsza kontrola wydatków, aby zapobiec kryzysowi finansowemu. Bez podjęcia działań istnieje ryzyko przekroczenia limitu długu publicznego już w 2028 roku, co zmusiłoby rząd do wprowadzenia procedur oszczędnościowych i zrównoważenia budżetu do 2030 roku.
Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Początek października zdecydowanie sprzyja indeksowi WIG20. Notowania przebijają się powyżej średnich kroczących, co potwierdza wybicie z okresu konsolidacji i zwiastuje początek nowego trendu wzrostowego. Przewaga kupujących, widoczna już od początku tygodnia, coraz wyraźniej się zaznacza, wspierając dalsze wzrosty. Indeks przebił ważny poziom 2900 punktów i obecnie prezentuje się jako silny, gotowy do kontynuacji zwyżkowego ruchu po fazie stabilizacji. Ta sytuacja odzwierciedla powrót siły popytu na rynku oraz duży potencjał do dalszego umocnienia indeksu.
Wiadomości ze spółek
Akcje KGHM(KGH.PL) rosną dziś o ponad 2%, co jest efektem rosnących cen miedzi na londyńskiej giełdzie metali LME. Cena miedzi systematycznie rośnie od dwóch tygodni, co pozytywnie wpływa na wycenę producenta.
Creotech Instruments(CRI.PL) podpisał aneks do umowy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w projekcie CAMILA, zwiększając wartość kontraktu o 7,1 mln euro, co podniosło całkowitą kwotę do 59,02 mln euro. Firma jest głównym wykonawcą projektu, który obejmuje budowę trzech satelitów oraz rozwój segmentu naziemnego. Dodatkowe finansowanie pozwoli na kontynuację prac nad technologiami niezbędnymi do realizacji misji kosmicznych, co ma duże znaczenie dla wzmocnienia niezależności Polski w sektorze kosmicznym.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.