Rekordowe wyniki Arista Networks. Spółka zyskuje niemal 12% w notowaniach posesyjnych

: 2,11 mld USD (zgodne z oczekiwaniami rynkowymi), co jest najwyższym kwartalnym przychodem w historii

: 2,11 mld USD (zgodne z oczekiwaniami rynkowymi), co jest najwyższym kwartalnym przychodem w historii

: 2,11 mld USD (zgodne z oczekiwaniami rynkowymi), co jest najwyższym kwartalnym przychodem w historii

: 2,11 mld USD (zgodne z oczekiwaniami rynkowymi), co jest najwyższym kwartalnym przychodem w historii

: 2,11 mld USD (zgodne z oczekiwaniami rynkowymi), co jest najwyższym kwartalnym przychodem w historii

: 2,11 mld USD (zgodne z oczekiwaniami rynkowymi), co jest najwyższym kwartalnym przychodem w historii

Podniesiona prognoza przychodów na cały 2025 rok