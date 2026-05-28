Wall Street wraca dziś do wzrostów na fali optymistycznych informacji dot. finalizacji umowy pokojowej między USA a Iranem, które podał Axios i mocnych danych makro, które z jednej strony uspokoiły pod względem inflacji (PCE miesiąc do miesiąca minimalnie poniżej prognoz: 0,4% vs 0,5% oczekiwa), a z drugiej pokazały solidną kondycję szerokiej gospodarki. Microsoft zyskuje po informacjach o wprowadzeniu nowych modeli AI, a branża software wyróżnia się wzrostami na tle półprzewodników, gdzie tracą m.in. Intel i Nvidia. Widzimy, że rosną dziś takie firmy jak ServiceNow, Oracle czy NetApp.

Z drugiej strony doniesienia Axios były już wielokrotnie dementowane przez Teheran. Podobnie tym razem - chwilę po publikacji Axios, źródła i24NEWS wskazały, że ostatecznie negocjacje prowadzone przez Araghchiego z Iranu i Witkoffa z USA nie uzyskały aprobaty irańskiego kierownictwa. Duchowy przywódca Iranu, Mojtaba Khamenei miał nie wyrazić zgody na procedowanie umowy. Rynki jednak nie zareagowały na te doniesienia "odwrócenie wzrostów", które rozpędziły się na fali spadku obaw o wzrost cen ropy i inflacji.

Źródło: xStation5

Kontrakt na Nasdaq 100 wróćił powyżej 30,000 punktów na ok. godzinę po otwarciu sesji giełdowej w USA i szybko wymazał początkowe spadki z pierwszej części sesji. Kluczowe wsparcie to obecnie okolice 29700 - 29900 punktów, a najważniejszy opór to okolice 30,400 punktów (historyczne maksima).

Źródło: xStation5

Snowflake rośnie o 35% po mocnych wynikach i umowie z AWS

Akcje Snowflake (SNOW.US) gwałtownie rosną w handlu przedsesyjnym po tym, jak spółka specjalizująca się w rozwiązaniach AI Data Cloud opublikowała jeden z najmocniejszych raportów kwartalnych w ostatnich latach. Firma nie tylko przebiła oczekiwania Wall Street zarówno pod względem przychodów, jak i zysków, ale również podniosła prognozy oraz ogłosiła ogromne rozszerzenie współpracy z Amazon Web Services (AWS) o wartości 6 mld USD. Inwestorzy odebrali raport jako mocny sygnał, że obawy wokół tzw. „SaaSpocalypse” mogły być przesadzone.

Kluczowe fakty

Snowflake zaraportował przychody za Q1 FY2027 na poziomie 1,39 mld USD, co oznacza wzrost o 33% rok do roku.

Product revenue wzrosły o 34% r/r do 1,33 mld USD, przyspieszając względem poprzednich kwartałów.

EPS wyniósł 0,39 USD wobec oczekiwań analityków na poziomie około 0,32 USD.

Guidance dla product revenue w Q2 na poziomie 1,415–1,42 mld USD przekroczył oczekiwania Wall Street wynoszące około 1,37 mld USD.

Spółka podniosła całoroczną prognozę product revenue do 5,84 mld USD.

Snowflake ogłosił nową pięcioletnią inwestycję infrastrukturalną z AWS o wartości 6 mld USD.

Akcje wzrosły o ponad 30% po publikacji raportu, osiągając nowe tegoroczne maksima.

Wzrost AI przyspiesza, a nie zwalnia

Zarząd podkreślił, że sztuczna inteligencja staje się jednym z głównych motorów wzrostu spółki. CEO Sridhar Ramaswamy określił Q1 jako „wyraźny punkt zwrotny” dla strategii AI Snowflake, wskazując na silną adopcję zarówno podstawowej platformy, jak i autorskich produktów AI firmy.

Jeden z najważniejszych wskaźników obserwowanych przez rynek — net revenue retention rate — wzrósł do 126%, notując pierwszy wzrost po kilku kwartałach stagnacji. Oznacza to, że obecni klienci ponownie zaczynają zwiększać wydatki w szybszym tempie.

Snowflake poinformował także, że wykorzystanie produktów AI Assistant wzrosło ponad dwukrotnie kwartał do kwartału, co wzmacnia tezę, że przedsiębiorstwa aktywnie inwestują w infrastrukturę software’ową budowaną pod AI.

Inwestorzy widzą Snowflake jako zwycięzcę ery AI

Wyniki są szczególnie istotne, ponieważ wielu inwestorów obawiało się, że generatywna AI może zagrozić tradycyjnemu modelowi SaaS. Obawy te ciążyły całemu sektorowi software przez ostatni rok.

Raport Snowflake podważa jednak tę narrację. Zamiast zastępować platformy SaaS, AI wydaje się zwiększać zapotrzebowanie na rozwiązania cloudowe zdolne do obsługi ogromnych zbiorów danych, agentic AI oraz zaawansowanych workloadów AI.

Ogromna umowa z AWS została odebrana jako bardzo mocny sygnał zaufania do przyszłego popytu. Snowflake zobowiązał się wydać 6 mld USD na infrastrukturę Amazonu i układy AI w ciągu najbliższych pięciu lat — poziom inwestycji sugerujący, że zarząd oczekuje dalszego bardzo silnego wzrostu workloadów związanych z AI.

Mocny raport, ale wycena pozostaje wymagająca

Pomimo bardzo pozytywnej reakcji rynku część inwestorów nadal pozostaje ostrożna wobec wyceny spółki. Po rajdzie Snowflake handluje przy bardzo wysokim wskaźniku cena do sprzedaży wynoszącym około 17, co pozostawia niewielki margines bezpieczeństwa na ewentualne rozczarowania operacyjne. Spółka wyraźnie wydaje się jednak wchodzić w nową fazę przyspieszającego wzrostu, wspieraną przez boom AI oraz poprawiające się trendy wydatków klientów. Po tak gwałtownym ruchu dużą część pozytywnych informacji rynek mógł już jednak zdyskontować w cenie akcji. Na ten moment raport Snowflake jest jednym z najmocniejszych sygnałów pokazujących, że wybrane spółki SaaS mogą nie tylko przetrwać erę AI, ale wręcz przyspieszyć wzrost dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji.

Źródło: xStation5

Akcje Salesforce reagują pozytywnie na solidny kwartał - ale ryzyka pozostają w grze

Salesforce (CRM.US) opublikował wyniki lepsze od oczekiwań Wall Street zarówno pod względem przychodów, jak i zysków, jednak rynek nieco chłodniej odebrał prognozy na cały rok oraz słabsze wskaźniki backlogu. Spółka pokazała jednocześnie bardzo mocny wzrost biznesu AI Agentforce, z którego roczne przychody po raz pierwszy przekroczyły okrągły poziom 1 mld USD.

Kluczowe fakty

Salesforce zaraportował EPS na poziomie 3,88 USD wobec oczekiwań 3,12 USD.

Przychody wyniosły 11,13 mld USD wobec prognoz 11,05 mld USD.

Revenue wzrosły o 13% rok do roku.

Zysk netto wzrósł do 2,11 mld USD wobec 1,54 mld USD rok wcześniej.

Agentforce annualized revenue osiągnął 1,2 mld USD (+205% r/r).

Guidance przychodowy na cały rok okazał się lekko poniżej oczekiwań rynku.

Remaining Performance Obligation (RPO) wyniósł 67,9 mld USD wobec oczekiwań 68,6 mld USD.

Akcje były praktycznie bez zmian po publikacji wyników.

AI pomaga Salesforce, ale rynek nadal pozostaje ostrożny

Największą uwagę inwestorów przyciągnął rozwój Agentforce - platformy AI Salesforce automatyzującej procesy sprzedaży i obsługi klienta. Spółka poinformowała, że annualized revenue z Agentforce wzrósł o 205% rok do roku do 1,2 mld USD, po raz pierwszy przekraczając poziom miliarda dolarów.

CEO Marc Benioff podkreślił, że AI staje się coraz ważniejszym motorem wzrostu Salesforce, a Slack oraz narzędzia generatywnej AI są coraz częściej wykorzystywane w dużych kontraktach enterprise.

Jednocześnie rynek pozostaje ostrożny wobec całego sektora software. Inwestorzy obawiają się, że rozwój AI może ograniczać tradycyjny model SaaS oraz wywierać presję na tempo wzrostu dużych firm software’owych.

Guidance i backlog lekko rozczarowały

Mimo mocnych wyników kwartalnych Salesforce przedstawił guidance przychodowy na cały rok lekko poniżej oczekiwań Wall Street. Spółka prognozuje FY2026 revenue w przedziale 45,9–46,2 mld USD wobec konsensusu około 46,12 mld USD. Guidance uwzględnia m.in.:

słabszy segment marketing i commerce,

pogorszenie wyników Tableau,

większą zmienność po przejęciu Informatica.

Negatywnie odebrano również poziom Remaining Performance Obligation (RPO), czyli zakontraktowanych przyszłych przychodów. Wskaźnik wyniósł 67,9 mld USD wobec oczekiwań rynku na poziomie 68,6 mld USD.

Salesforce nadal mocno inwestuje w AI i Slack

Salesforce kontynuuje agresywny rozwój segmentu AI oraz integrację Slacka, który spółka przejęła w 2020 roku za ponad 27 mld USD. Marc Benioff podkreślił, że Slack uczestniczył w niemal połowie kontraktów Salesforce o wartości przekraczającej 1 mln USD w ostatnim kwartale. CEO zasugerował również, że Slack może w przyszłości stać się biznesem generującym nawet 10 mld USD annual recurring revenue.

Spółka zwiększa także zatrudnienie głównie w sprzedaży, wskazując, że mimo rozwoju agentów AI tradycyjne zespoły sprzedażowe nadal pozostają kluczowe dla ekspansji biznesu enterprise.

Rynek nadal szuka odpowiedzi, czy AI pomoże czy zaszkodzi SaaS

Wyniki Salesforce pokazują, że AI może jednocześnie wspierać wzrost największych platform software’owych i wywoływać obawy o przyszłość całego modelu SaaS. Z jednej strony Agentforce rozwija się bardzo szybko, a AI zwiększa wykorzystanie produktów Salesforce. Z drugiej strony rynek nadal obawia się spowolnienia tradycyjnych segmentów software oraz presji konkurencyjnej związanej z generatywną AI.

Na ten moment raport Salesforce można ocenić jako solidny operacyjnie, ale niewystarczająco mocny, by całkowicie zmienić ostrożne nastawienie inwestorów wobec dużych spółek działających jako SaaS.

Źródło: xStation5