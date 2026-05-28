⬆️EURUSD odbija po danych z USA

Na rynku finansowym doszło do zauważalnego przetasowania w ostatnich kilku godzinach. Kurs głównej pary walutowej EURUSD odnotował wyraźne odbicie, po wcześniejszcy mocniejszych spadkach i zejściu nawet poniżej poziomu 1,16. Obecnie euro drożeje ok. 0,1% w stosunku do amerykańskiego dolara i notowane są poziomy 1,1630. Ruch ten jest efektem splotu rozczarowujących danych makroekonomicznych z USA, jastrzębych sygnałów z Europejskiego Banku Centralnego oraz nowych doniesień z frontu geopolitycznego.

Słabsze dane makro z USA i ulga inflacyjna

Głównym motorem napędowym osłabienia amerykańskiej waluty stały się najnowsze publikacje makroekonomiczne zza Oceanu, które ostudziły jastrzębie obawy inwestorów:

Rozczarowujący wzrost PKB : Amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych opublikowało drugą rewizję PKB za pierwszy kwartał, obniżając szacunek wzrostu gospodarczego do poziomu 1,6% z wcześniejszych 2,0%. Rynek powszechnie oczekiwał utrzymania wskaźnika na poziomie 2,0%.

Inflacja PCE zgodna z planem : Główny indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE), będący preferowaną miarą inflacji dla Fed, wzrósł w kwietniu do 3,8% w ujęciu rocznym (wobec 3,5% w marcu), co okazało się w pełni zgodne z konsensusem rynkowym.

Stabilizacja Core PCE : Wskaźnik bazowy Core PCE (wyłączający ceny żywności i energii) wyniósł 3,3% w skali roku, co również pokryło się z oczekiwaniami. Ponadto w ujęciu miesięcznym inflacja bazowa wzrosła o 0,2%, okazując się nieco niższa od prognoz zakładających 0,3%.

Rewizja PKB za Q1 pokazuje niższy wzrost gospodarczy. Fakt, że w marcu mieliśmy już wojnę z Iranem może sugerować, że dane za Q2 również będą miały spory negatywny wpływ z tej strony. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Inflacja PCE odbija zgodnie z oczekiwaniami. Jest to zupełnie odwrotna sytuacja do publikacji inflacji CPI, która zaskoczyła inwestorów wyraźnie wyższymi odczytami. Źródło: Bloomberg Finance LP

Fakt, że inflacja nie zaskoczyła wyższym odczytem mimo ogromnego wzrostu cen surowców, przyniósł inwestorom ulgę. W połączeniu z wyraźnym wyhamowaniem dynamiki PKB, przełożyło się to na spadek indeksu dolara. Inflacja zgodna z oczekiwaniami oraz słabszy wzrost mogą wytłumić oczekiwania rynku, co do szybkich podwyżek stóp procentowych ze strony Fed.

Jastrzębi EBC i presja na strefę euro

Podczas gdy gospodarka amerykańska wysyła sygnały schłodzenia, z Europy napływają informacje wspierające wspólną walutę. Opublikowane sprawozdanie z kwietniowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego (czyli tzw. minutes) jednoznacznie wskazuje, że proinflacyjne czynniki ryzyka w strefie euro uległy wyraźnemu nasileniu.

Przedstawiciele EBC zwrócili uwagę na przybierającą na sile presję cenową, co sugeruje, że europejski regulator może być zmuszony do utrzymywania stóp procentowych na restrykcyjnym poziomie przez dłuższy czas. Rozbieżność w perspektywach polityki monetarnej pomiędzy potencjalnie łagodniejszym Fedem a zaniepokojonym inflacją EBC dała silny impuls do umocnienia EURUSD. Rynek daje obecnie aż 93% prawdopodobieństwa podwyżki ze strony EBC w czerwcu.

Geopolityka: Sankcje i potencjalny przełom nuklearny

Równolegle uwaga rynków skupiona jest na Bliskim Wschodzie. Ceny surowców energetycznych rosły w obliczu ponownych starć amerykańskich i irańskich sił w rejonie Zatoki Perskiej. Ropa typu WTI drożała o ponad 3% w trakcie porannej europejskiej sesji. Sytuację zaostrzyła dodatkowo decyzja amerykańskiego Sekretarza Skarbu, Scotta Bessenta, który ogłosił nałożenie sankcji na nową instytucję w Iranie, która jednostronnie ogłosiła kontrolę nad Cieśniną Ormuz.

Sentyment rynkowy uległ jednak poprawie po doniesieniach stacji Al Hadath z Arabii Saudyjskiej. Według tych informacji Islamabad ma zaproponować Waszyngtonowi kompromis, na mocy którego irański uran zostałby przetransferowany do Pekinu pod ścisłym nadzorem międzynarodowym. Taki krok dyplomatyczny mógłby znacznie zdeeskalować konflikt w regionie, zdejmując z rynków część premii za ryzyko i osłabiając potrzebę ucieczki inwestorów w stronę bezpiecznych aktywów, takich jak dolar. Z drugiej strony Trump mówił ostatnio, że nie chce zgodzić się na to, aby irański uran trafił albo do Rosji albo do Chin.

Sporzenie na EURUSD

Połączenie niższych od oczekiwań danych o wzroście gospodarczym w USA, jastrzębiego tonu ze strony EBC oraz szansy na przełom dyplomatyczny w kwestii irańskiego programu nuklearnego dało solidne podstawy do wyraźnego odbicia EURUSD. Inwestorzy zyskali argumenty za tym, że amerykański bank centralny nie będzie zmuszony do natychmiastowego zacieśniania polityki. Zamknięcie EURUSD tak wyraźnym cieniem świecy może sugerować utrzymanie kluczowego wsparcia na poziomie 1,16 i dawać potencjał na przetestowanie oporu przy zniesieniu 50.0