Analiza techniczna Bitcoin (27.10.2025)

Notowania Bitcoina od dłuższego czasu poruszają się w trendzie wzrostowym. Patrząc na interwał D1, ostatnia fala w górę trwa od początku kwietnia tego roku. Po tym, jak kurs trwale wybił się powyżej oporu przy poziomie 107 000 USD, cena dotarła do pierwszego targetu — poziomu 118 000 USD, gdzie wypada współczynnik 127,2% ostatniej korekty. Cena nie zdołała jednak dotrzeć do drugiego targetu, wynikającego z głębszego współczynnika Fibo — 161,8%, który znajduje się w rejonie 130 000 USD. Po ostatnim cofnięciu kurs dwukrotnie przetestował od drugiej strony wsparcie przy wspomnianym poziomie 107 000 USD, które jak na razie pozostaje kluczową podporą dla kupujących. Zgodnie z klasycznymi założeniami analizy technicznej, dopóki cena utrzymuje się powyżej tego poziomu, istnieje szansa na kontynuację głównego trendu wzrostowego. Gdyby jednak kurs spadł poniżej 107 000 USD, mogłoby dojść do cofnięcia w okolice psychologicznego poziomu 100 000 USD. Jego przełamanie mogłoby z kolei prowadzić do znacznie głębszej i dotkliwszej korekty spadkowej.

BITCOIN – interwał D1. Źródło: xStation5

Patrząc na niższy przedział czasowy H4, kurs zmaga się obecnie z oporem przy poziomie 116 850 USD. Jeżeli w tym miejscu pojawi się głębsze cofnięcie, jako wsparcie należy traktować średnią kroczącą zaznaczoną kolorem niebieskim lub poziom 108 710 USD, gdzie znajduje się dolne ograniczenie układu 1:1 (czerwony prostokąt). W przypadku zanegowania tej geometrii, spadki mogą przyspieszyć. Z kolei, gdyby poziom 116 850 USD został trwale przebity, wówczas ruch wzrostowy mógłby się rozszerzyć w kierunku 120 525 USD.

BITCOIN – interwał H4. Źródło: xStation5