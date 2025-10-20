Crypto news: Bitcoin odbija po mocnych spadkach📈Kryptowaluty odrabiają straty

Spadki na Wall Street i obawy o powrót wojny handlowej z Chinami wpłynęły na mocne spadki Bitcoina; kapitalizacja całego rynku crypto spadła od 10 sierpnia o ponad 600 mld USD. Tej skali usunięcie 'dźwigni' z rynku może sprzyjać 'resetowi' jego struktury. Nowy tydzień Bitcoin otworzył jednak pokaźnymi wzrostami do niemal 111 tys. USD; rosnąc na fali globalnego optymizmu wokół rynku akcji i aktywów ryzykownych. Straty odrabia też Ethereum, które przekracza 'okrągły' opór 4000 USD.

Inny profil zmienności oraz brak ‘systemowych’ kupców podobnych do banków centralnych sprawiają, że BTC nie nadąża za złotem w tym roku.

Jeśli BTC miałby zamknąć październik na obecnym poziomie, byłby to najsłabszy październik od ostatnich 8 lat i pewne ‘zaburzenie sezonowości’

Bitcoin ma za sobą najsłabszy tydzień od marca, ale ożywienie 'popycha' BTC z powrotem powyżej 110 tys. USD.

Wskaźnik put-to-call na giełdzie opcji Deribit wzrósł do 1.33 co wskazuje na utrzymujący się, spory popyt na hedging przeciwko negatywnej zmienności oraz ostrożność rynku.

Po ostatniej panice na rynku crypto usunięta została potężna ilość lewarowanych kontraktów w BTC, powodując nagły spadek cen. Jednak cena BTC spadła głębiej, cofając się poniżej EMA200 pierwszy raz od kwietnia 2025 roku. Zarówno wiosną, jak i latem Bitcoin spadał poniżej tego poziomu, co daje argument za ‘otwartą przyszłością’. Jednak poprzednie ‘początki spadków’ nie były tak gwałtowne, jak tym razem. Dopóki rynek nie uzyska wystarczającej ‘pewności’ co do trwałości hossy na Wall Street (oraz handlowych stosunków USA z Chinami), Bitcoin może mieć problem z powrotem na świecznik. Z drugiej strony, BTC z łatwością pokonał EMA200 i od lokalnych minimów rośnie już o około 7%.

Źródło: xStation5

Źródło: XTB Research

Napływy do Bitcoina i Ethereum w ostatnim tygodniu spadły, ale wciąż mówimy tylko o korekcie po masowych napływach. W obu przypadkach funduszy ETF, bilans działalności funduszy ETF jest dodatni i wspiera fundamenty wzrostu cen. Sam BlackRock IBIT ETF dysponuje ponad 800 tys. BTC (ok. 4% docelowej podaży Bitcoina; poniżej dane na czwartek 16 października).

Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P

Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P

Wszystko wskazuje na to, że globalna podaż pieniądza M2 będzie rosła. Teoretycznie wzrost M2 → więcej płynności → wzrost popytu na Bitcoin, ALE istotne jest też, w jakich okolicznościach ‘więcej’ pieniądza będzie ją napędzać. Jeśli pieniądz utknie w deficytach i obligacjach, a nie będzie trafiał do realnej gospodarki, sam wzrost podaży M2 może nie być wystarczającym motorem wzrostu dla ryzykownych aktywów, w tym Bitcoina. Wskaźnik Bitcoina Liquidity Index Swissblock, który mierzy ‘fundamentalne’ ruchy on-chain, przepływy na giełdach czy popyt spot ponownie wzrósł, co wskazuje na otoczenie przyjazne wzrostom cen.

Źródło: XTB Research, Macrobond

Źródło: Swissblock Technologies



