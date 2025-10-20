Crypto news: Bitcoin odbija po mocnych spadkach📈Kryptowaluty odrabiają straty

- Bitcoin odbija odrabia straty po spadku poniżej EMA200 i walczy o pozytywne zamknięcie października
- Optymizm wraca na rynek kryptowalut wraz ze wzrostami na rynku akcji
- Bitcoin odbija odrabia straty po spadku poniżej EMA200 i walczy o pozytywne zamknięcie października
- Optymizm wraca na rynek kryptowalut wraz ze wzrostami na rynku akcji
Spadki na Wall Street i obawy o powrót wojny handlowej z Chinami wpłynęły na mocne spadki Bitcoina; kapitalizacja całego rynku crypto spadła od 10 sierpnia o ponad 600 mld USD. Tej skali usunięcie 'dźwigni' z rynku może sprzyjać 'resetowi' jego struktury. Nowy tydzień Bitcoin otworzył jednak pokaźnymi wzrostami do niemal 111 tys. USD; rosnąc na fali globalnego optymizmu wokół rynku akcji i aktywów ryzykownych. Straty odrabia też Ethereum, które przekracza 'okrągły' opór 4000 USD.
-
Inny profil zmienności oraz brak ‘systemowych’ kupców podobnych do banków centralnych sprawiają, że BTC nie nadąża za złotem w tym roku.
-
Jeśli BTC miałby zamknąć październik na obecnym poziomie, byłby to najsłabszy październik od ostatnich 8 lat i pewne ‘zaburzenie sezonowości’
-
Bitcoin ma za sobą najsłabszy tydzień od marca, ale ożywienie 'popycha' BTC z powrotem powyżej 110 tys. USD.
-
Wskaźnik put-to-call na giełdzie opcji Deribit wzrósł do 1.33 co wskazuje na utrzymujący się, spory popyt na hedging przeciwko negatywnej zmienności oraz ostrożność rynku.
Po ostatniej panice na rynku crypto usunięta została potężna ilość lewarowanych kontraktów w BTC, powodując nagły spadek cen. Jednak cena BTC spadła głębiej, cofając się poniżej EMA200 pierwszy raz od kwietnia 2025 roku. Zarówno wiosną, jak i latem Bitcoin spadał poniżej tego poziomu, co daje argument za ‘otwartą przyszłością’. Jednak poprzednie ‘początki spadków’ nie były tak gwałtowne, jak tym razem. Dopóki rynek nie uzyska wystarczającej ‘pewności’ co do trwałości hossy na Wall Street (oraz handlowych stosunków USA z Chinami), Bitcoin może mieć problem z powrotem na świecznik. Z drugiej strony, BTC z łatwością pokonał EMA200 i od lokalnych minimów rośnie już o około 7%.
Źródło: xStation5
Źródło: XTB Research
Napływy do Bitcoina i Ethereum w ostatnim tygodniu spadły, ale wciąż mówimy tylko o korekcie po masowych napływach. W obu przypadkach funduszy ETF, bilans działalności funduszy ETF jest dodatni i wspiera fundamenty wzrostu cen. Sam BlackRock IBIT ETF dysponuje ponad 800 tys. BTC (ok. 4% docelowej podaży Bitcoina; poniżej dane na czwartek 16 października).
Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
Wszystko wskazuje na to, że globalna podaż pieniądza M2 będzie rosła. Teoretycznie wzrost M2 → więcej płynności → wzrost popytu na Bitcoin, ALE istotne jest też, w jakich okolicznościach ‘więcej’ pieniądza będzie ją napędzać. Jeśli pieniądz utknie w deficytach i obligacjach, a nie będzie trafiał do realnej gospodarki, sam wzrost podaży M2 może nie być wystarczającym motorem wzrostu dla ryzykownych aktywów, w tym Bitcoina. Wskaźnik Bitcoina Liquidity Index Swissblock, który mierzy ‘fundamentalne’ ruchy on-chain, przepływy na giełdach czy popyt spot ponownie wzrósł, co wskazuje na otoczenie przyjazne wzrostom cen.
Źródło: XTB Research, Macrobond
Źródło: Swissblock Technologies
US100 zyskuje 0,5% 📈Indeks Kansas City Fed powyżej prognoz
NATGAS nieznacznie traci po raporcie EIA
Komentarz giełdowy: Droższa ropa, tańsze złoto, USA pozostają bez rządu
Spółka Tygodnia - Merck & Co Inc (23.10.2025)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.