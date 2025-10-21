Wykres dnia: Bitcoin (21.10.2025)

- Bitcoin traci dziś prawie 3% i spada poniżej wsparcia EMA200
- Bitcoin traci dziś prawie 3% i spada poniżej wsparcia EMA200
Cena Bitcoina spada dziś o prawie 3% i cofa się do 107 tys. dolarów, choć Wall Street utrzymuje wczorajsze wzrosty, a ogólne nastroje na rynkach wydają się optymistyczne, wobec zaplanowanego na przyszły tydzień spotkania Trumpa z XI, w Seulu. Mimo to Bitcoin wznowił dziś spadki i przebił się poniżej kluczowego wsparcia, w postaci EMA200 (czerwona linia; okolice 109,5 tys. USD), potencjalnie sugerując średnioterminową słabość. Patrząc na skalę poprzednich tego rozmiaru korekt, widzimy, że jeśli trend spadkowy utrzyma się, realny może okazać się test kluczowego poziomu 100 tys. dolarów. Presja może pochodzić także ze strony krótkoterminowych inwestorów, którzy notują średnio kilkuprocentową stratę; średnia zakupu BTC w tej grupie wynosi ponad 113 tys. USD wg. danycb BGeometrics (STH Realized Price). Istotny opór to obecnie ponownie 'okrągłe' 110 tys. dolarów. Bitcoinowi nie pomogły nawet informacje o zakupach kolejnych BTC przez Microstrategy, a aktywność zakupowa funduszy ETF osłabła.
