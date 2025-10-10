Analiza techniczna - US30 (09.10.2025)

Notowania indeksu US30 od dłuższego czasu znajdują się w tendencji wzrostowej. Patrząc na interwał D1, od kilku dni obserwujemy lokalną korektę, która – jeśli się przedłuży – może sięgnąć poziomu 45 820 bądź 45 590 punktów. Pierwszy ze wspomnianych poziomów wynika z sekwencji wzrostowej – są to poprzednie lokalne szczyty i dołki – natomiast drugi pochodzi z dolnego ograniczenia układu 1:1, będącego jedną z większych korekt w obecnie panującym trendzie wzrostowym. Nawet w przypadku, gdyby korekta spadkowa okazała się głębsza, warto zwrócić uwagę na poziom 45 160 punktów, który również wynika z wcześniejszych reakcji cenowych oraz grupuje się w rejonie średniej kroczącej 100-okresowej. Wydaje się, że dopiero trwałe zejście poniżej tego poziomu mogłoby zmienić układ sił na wykresie na spadkowy. Natomiast dopóki wspomniane poziomy wsparcia pozostają nienaruszone, długoterminowy trend pozostaje wzrostowy, a celem pozostaje rejon 47 477 punktów, gdzie wypada mierzenie zewnętrzne 127,2% Fibonacciego. Gdyby poziom ten został ostatecznie przebity, wzrosty mogłyby sięgnąć nawet kolejnego współczynnika, który znajduje się znacznie wyżej – powyżej poziomu 50 000 punktów.

US30 – interwał D1 | Źródło: xStation 5

Jeśli chodzi o niższy interwał czasowy H1, cena testuje obecnie kluczowe wsparcie przy poziomie 46 600 punktów. Poziom ten wynika z dolnego ograniczenia układu 1:1, obowiązującego od początku sierpnia bieżącego roku. Jak widać na poniższym wykresie, w przeszłości wielokrotnie mieliśmy do czynienia z korektami o tym samym zasięgu. Dlatego, jeśli zaufać metodologii Overbalance, obrona dolnego ograniczenia pomarańczowego prostokąta może prowadzić do wygenerowania kolejnej fali wzrostowej. W przeciwnym razie, w przypadku zanegowania tego układu, kolejnymi wsparciami mogą okazać się poziomy wynikające z mierzeń wewnętrznych Fibonacciego – odpowiednio 23,6% oraz 38,2%.

US30 – interwał H1 | Źródło: xStation 5