Analiza techniczna - US30 (09.10.2025)

- Jak wygląda sytuacja techniczna na US30?
- Czy trend wzrostowy zostanie utrzymany?
Notowania indeksu US30 od dłuższego czasu znajdują się w tendencji wzrostowej. Patrząc na interwał D1, od kilku dni obserwujemy lokalną korektę, która – jeśli się przedłuży – może sięgnąć poziomu 45 820 bądź 45 590 punktów. Pierwszy ze wspomnianych poziomów wynika z sekwencji wzrostowej – są to poprzednie lokalne szczyty i dołki – natomiast drugi pochodzi z dolnego ograniczenia układu 1:1, będącego jedną z większych korekt w obecnie panującym trendzie wzrostowym. Nawet w przypadku, gdyby korekta spadkowa okazała się głębsza, warto zwrócić uwagę na poziom 45 160 punktów, który również wynika z wcześniejszych reakcji cenowych oraz grupuje się w rejonie średniej kroczącej 100-okresowej. Wydaje się, że dopiero trwałe zejście poniżej tego poziomu mogłoby zmienić układ sił na wykresie na spadkowy. Natomiast dopóki wspomniane poziomy wsparcia pozostają nienaruszone, długoterminowy trend pozostaje wzrostowy, a celem pozostaje rejon 47 477 punktów, gdzie wypada mierzenie zewnętrzne 127,2% Fibonacciego. Gdyby poziom ten został ostatecznie przebity, wzrosty mogłyby sięgnąć nawet kolejnego współczynnika, który znajduje się znacznie wyżej – powyżej poziomu 50 000 punktów.
US30 – interwał D1 | Źródło: xStation 5
Jeśli chodzi o niższy interwał czasowy H1, cena testuje obecnie kluczowe wsparcie przy poziomie 46 600 punktów. Poziom ten wynika z dolnego ograniczenia układu 1:1, obowiązującego od początku sierpnia bieżącego roku. Jak widać na poniższym wykresie, w przeszłości wielokrotnie mieliśmy do czynienia z korektami o tym samym zasięgu. Dlatego, jeśli zaufać metodologii Overbalance, obrona dolnego ograniczenia pomarańczowego prostokąta może prowadzić do wygenerowania kolejnej fali wzrostowej. W przeciwnym razie, w przypadku zanegowania tego układu, kolejnymi wsparciami mogą okazać się poziomy wynikające z mierzeń wewnętrznych Fibonacciego – odpowiednio 23,6% oraz 38,2%.
US30 – interwał H1 | Źródło: xStation 5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.