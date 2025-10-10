PILNE: Wstępne dane z raportu Uniwerstytetu Michigan zgodne z oczekiwaniami

Najważniejsze wnioski Raport inflacyjny Uniwersytetu Michigan za październik

Raport inflacyjny Uniwersytetu Michigan za październik: Oczekiwania inflacyjne na 1 rok w Michigan: aktualne 4,6% ; poprzednie 4,7%

Oczekiwania inflacyjne na 5 lat w Michigan: aktualne 3,7% ; poprzednie 3,7%

Oczekiwania konsumentów w Michigan: aktualne 51,2 ; prognoza 51,7; poprzednie 51,7

Nastroje konsumentów w Michigan: aktualne 55,0 ; prognoza 54,1; poprzednie 55,1

Aktualne warunki w Michigan: aktualne 61,0; prognoza 60,0; poprzednie 60,4 Ogólny indeks nastrojów konsumentów utrzymał się na solidnym poziomie 55, przewyższając prognozy (54,1) i minimalnie ustępując wartości z poprzedniego miesiąca (55,1). Oznacza to, że pomimo pewnych obaw, konsumenci zachowują umiarkowany optymizm co do bieżącej sytuacji gospodarczej. Aktualne warunki gospodarcze oceniane przez konsumentów poprawiły się do 61, co jest wynikiem lepszym niż prognoza (60) oraz poprzednia wartość (60,4). Może to wskazywać na Na podstawie tych danych dolar amerykański umacnia się na rynku walutowym. Niższe krótkoterminowe oczekiwania inflacyjne oraz stosunkowo stabilne nastroje konsumentów mogą wzmocnić przekonanie inwestorów o utrzymaniu restrykcyjnej polityki monetarnej przez Rezerwę Federalną, co sprzyja wzrostowi wartości dolara względem innych walut. Żródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.