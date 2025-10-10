Ropa Naftowa traci na zawieszeniu walk w Strefie Gazy

-
Cena ropy WTI spadają w piątek o ponad 2%,
Spadek wynika z zawarcia porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem, które obniżyło geopolityczne ryzyko i zmniejszyło obawy o zakłócenia dostaw z Bliskiego Wschodu.
W piątek cena ropy WTI spada o ponad 2 procent, osiągając poziom około 59,90 USD za baryłkę, co jest najniższym poziomem od maja tego roku. Spadek ten wynika głównie z podpisania zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem, które obniżyło geopolityczne ryzyko i zmniejszyło ryzyko zakłóceń dostaw ropy z Bliskiego Wschodu. Umowa przewiduje m.in. zwolnienie zakładników przez Hamas oraz wycofanie izraelskich wojsk z Gazy, co uspokoiło nastroje na rynku.
Pomimo tego łagodzenia napięć, inwestorzy pozostają ostrożni ze względu na fundamentalne wyzwania na rynku. Po pierwsze, OPEC+ zwiększa produkcję, choć mniejszym niż oczekiwano tempem, co częściowo łagodzi obawy o nadwyżkę podaży, ale nie eliminuje ich całkowicie.
Po drugie, utrzymuje się niepewność dotycząca popytu, zwłaszcza w związku z trwającym od ponad 10 dni zamknięciem rządu w Stanach Zjednoczonych. Ten przedłużający się shutdown negatywnie wpływa na kondycję amerykańskiej gospodarki, co może prowadzić do spadku konsumpcji paliw w nadchodzącym sezonie zimowym.
W efekcie rynek WTI balansuje między zmniejszonym ryzykiem geopolitycznym a presją ze strony nadpodaży i słabnącego popytu. Jeśli nie pojawią się nowe napięcia lub zakłócenia w dostawach, można spodziewać się utrzymania presji na dalsze obniżki cen ropy.
Żródło: xStation5
