Puls GPW: Korekta na warszawskim parkiecie

Prof. Adam Glapiński podczas czwartkowej konferencji prasowej przekazał, że Rada Polityki Pieniężnej wciąż widzi ograniczoną przestrzeń do dalszych, niewielkich obniżek stóp procentowych. Ewentualne cięcia jeśli nastąpią miałyby charakter ostrożny i prawdopodobnie nie przekraczałyby 25 punktów bazowych. Prof. Glapiński podkreślił, że decyzje będą zapadać w zależności od napływających danych makroekonomicznych a nie w oparciu o z góry przyjęty harmonogram. Inflacja konsumencka wyraźnie spada i może jeszcze w IV kwartale zbliżyć się do poziomu 3 procent co byłoby zgodne z celem NBP jednak bank centralny wstrzymuje się z jednoznacznymi deklaracjami ze względu na utrzymującą się inflację bazową ryzyka fiskalne oraz potencjalne zmiany w cenach energii.

Najświeższe dane z Indeksu Nastrojów Inwestorów INI pokazują, że na warszawskiej giełdzie rośnie optymizm, aż 57,8 procent badanych inwestorów spodziewa się dalszych wzrostów. Jednocześnie około 21,9 procent uczestników rynku przewiduje spadki. Choć dominują pozytywne nastroje, inwestorzy zachowują umiarkowaną ostrożność wynikającą z niepewności makroekonomicznej. Indeks INI prowadzony co tydzień przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych bazuje na odpowiedziach ponad 350 inwestorów, co daje wiarygodny obraz bieżących trendów i nastrojów na GPW.

Pomimo rosnącego optymizmu wśród inwestorów oraz sprzyjającego wpływu niższych stóp procentowych, warszawski parkiet w połowie piątkowej sesji notuje korektę. Wszystkie główne indeksy znajdują się pod kreską względem czwartkowych zamknięć. WIG20 spada o ponad 0,4 procent, a najmocniej ciąży mu CD Projekt, którego notowania cofają się o blisko 4 procent. mWIG40 zniżkuje o około 0,4 procent, głównie za sprawą słabszej postawy Asseco, które traci około 5 procent. Najmniejszą skalę spadków widać na sWIG80, który cofa się jedynie o 0,1 procent.



Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.





Notowania indeksu WIG20 wczoraj przełamały techniczny opór na poziomie 2900 punktów, jednak dziś wróciły poniżej tego poziomu, co osłabia siłę byczego sygnału. Sytuacja techniczna pozostaje niejednoznaczna, a rynek nadal porusza się w zakresie konsolidacji między 2750 a 2900 punktów. Przebicie oporu mogło sygnalizować próbę wybicia górą, ale szybki powrót poniżej tej bariery sugeruje, że popyt wciąż nie ma wystarczającej siły do kontynuacji ruchu. Kluczowe będzie dalsze zachowanie rynku w rejonie 2900 pkt, a trwałe wybicie otworzy drogę w kierunku tegorocznych szczytów, natomiast utrzymanie się poniżej może zapowiadać powrót w stronę dolnego ograniczenia konsolidacji.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Mo-Bruk(MBR.PL) nabył 100% akcji spółek Eco Point PSA oraz Organizacji Odzysku Eco Point za kwotę 1,05 mln zł. Transakcja została sfinalizowana po tym, jak Skarb Państwa zrezygnował z prawa pierwokupu akcji. W maju podpisano warunkową umowę przedwstępną na zakup Eco Point PSA za 46 mln zł pomniejszoną o wartość długu netto. Eco Point PSA specjalizuje się w odbiorze i przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych oraz innych odpadów z sektora portowego, stoczniowego i przemysłowego. Mo-Bruk działa w branży przetwarzania odpadów, w tym niebezpiecznych, oraz produkuje paliwa alternatywne i sztuczne kruszywa, posiadając między innymi spalarnie odpadów medycznych i niebezpiecznych.

Grupa Tauron(TPE.PL) jest zainteresowana przejęciem miejskiej spółki ciepłowniczej PK Therma w ramach strategii rozwoju sektora ciepłowniczego i transformacji energetycznej. Przejęcie pozwoliłoby na konsolidację rynku i zwiększenie efektywności dostaw ciepła. Negocjacje trwają, a finalna decyzja zależy od audytu i zgody organów regulacyjnych.











