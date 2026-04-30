Apple bije oczekiwania Wall Street 🚨Sprzedaż iPhone'a zawiodła prognozy

Apple (AAPL.US) przedstawił wyniki za ostatni kwartał roku, ale reakcja rynków jest bardzo ograniczona - akcje w handlu po zamknięciu rynku niemal nie drgnęły. Raport wydaje się dobry i co najważniejsze wysokomarżowe usługi spółki znacznie przekroczyły prognozy, podczas gdy popyt na iPhone'a jest jednyny 'rozczarowującym' elementem na poziomie produktowym. Sprzedaż w Chinach zaskoczyła in plus.
- Przychody: 111,18 mld USD vs 109,66 mld USD prognozy → powyżej oczekiwań
- Zysk na akcję (EPS): 2,01 USD vs 1,95 USD prognozy → powyżej oczekiwań
- Marża brutto: 49,27% vs 48,38% prognozy
Segmenty:
- iPhone: 56,99 mld USD vs 57,21 mld USD prognozy → lekko poniżej oczekiwań
- Usługi: 30,98 mld USD vs 30,39 mld USD prognozy → powyżej oczekiwań
- Mac: 8,40 mld USD vs 8,02 mld USD prognozy → powyżej oczekiwań (wzrost napędzany m.in. przez MacBook Neo)
- iPad: 6,91 mld USD vs 6,66 mld USD prognozy → powyżej oczekiwań
- Wearables: 7,90 mld USD vs 7,70 mld USD prognozy → powyżej oczekiwań
- Chiny (Greater China): 20,50 mld USD vs 19,45 mld USD prognozy → powyżej oczekiwań
- Przychody w regionie Ameryk: 45,09 mld USD vs 45,82 mld USD prognozy → poniżej oczekiwań
- Łączne koszty operacyjne: 18,90 mld USD vs 18,47 mld USD prognozy → powyżej oczekiwań
Komentarz Tima Cooka o iPhonie: „Popyt był ogromny, ale obecnie mamy nieco mniejszą elastyczność w łańcuchu dostaw. Ograniczenia w dostawach chipów wpłynęły negatywnie na sprzedaż.
Dodatkowo:
- Autoryzowano skup akcji własnych o wartości 100 mld USD
- Dywidenda: 0,27 USD na akcję
Akcje spółki podczas czwartkowej sesji cofnęły się do wsparcia ze strony 50-sesyjnej wykładniczej średniej na interwale godzinowym.
🗽Spółki z S&P 500 notują rekordowe marże od 2009 roku
Przegląd rynkowy: Rekordowe odbicie na UK100 🇬🇧 🚀 Europa w euforii przed EBC 🇪🇺 📈
Apple Q2 2026: stabilne wyniki czy początek nowego cyklu wzrostu?
Bank Pekao rozpoczyna 2026 rok słabiej od konkurencji, ale nadal powyżej oczekiwań rynku
