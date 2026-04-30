Apple bije oczekiwania Wall Street 🚨Sprzedaż iPhone'a zawiodła prognozy

Apple (AAPL.US) przedstawił wyniki za ostatni kwartał roku, ale reakcja rynków jest bardzo ograniczona - akcje w handlu po zamknięciu rynku niemal nie drgnęły. Raport wydaje się dobry i co najważniejsze wysokomarżowe usługi spółki znacznie przekroczyły prognozy, podczas gdy popyt na iPhone'a jest jednyny 'rozczarowującym' elementem na poziomie produktowym. Sprzedaż w Chinach zaskoczyła in plus.

Przychody: 111,18 mld USD vs 109,66 mld USD prognozy → powyżej oczekiwań

vs → powyżej oczekiwań Zysk na akcję (EPS): 2,01 USD vs 1,95 USD prognozy → powyżej oczekiwań

vs → powyżej oczekiwań Marża brutto: 49,27% vs 48,38% prognozy

Segmenty:

iPhone: 56,99 mld USD vs 57,21 mld USD prognozy → lekko poniżej oczekiwań

vs → lekko poniżej oczekiwań Usługi: 30,98 mld USD vs 30,39 mld USD prognozy → powyżej oczekiwań

vs → powyżej oczekiwań Mac: 8,40 mld USD vs 8,02 mld USD prognozy → powyżej oczekiwań (wzrost napędzany m.in. przez MacBook Neo)

vs → powyżej oczekiwań (wzrost napędzany m.in. przez MacBook Neo) iPad: 6,91 mld USD vs 6,66 mld USD prognozy → powyżej oczekiwań

vs → powyżej oczekiwań Wearables: 7,90 mld USD vs 7,70 mld USD prognozy → powyżej oczekiwań

vs → powyżej oczekiwań Chiny (Greater China): 20,50 mld USD vs 19,45 mld USD prognozy → powyżej oczekiwań

vs → powyżej oczekiwań Przychody w regionie Ameryk: 45,09 mld USD vs 45,82 mld USD prognozy → poniżej oczekiwań

vs → poniżej oczekiwań Łączne koszty operacyjne: 18,90 mld USD vs 18,47 mld USD prognozy → powyżej oczekiwań

Komentarz Tima Cooka o iPhonie: „Popyt był ogromny, ale obecnie mamy nieco mniejszą elastyczność w łańcuchu dostaw. Ograniczenia w dostawach chipów wpłynęły negatywnie na sprzedaż.

Dodatkowo:

Autoryzowano skup akcji własnych o wartości 100 mld USD

Dywidenda: 0,27 USD na akcję

Akcje spółki podczas czwartkowej sesji cofnęły się do wsparcia ze strony 50-sesyjnej wykładniczej średniej na interwale godzinowym.

Źródło: xStation5