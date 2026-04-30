Przegląd rynkowy: Rekordowe odbicie na UK100 🇬🇧 🚀 Europa w euforii przed EBC 🇪🇺 📈

Rynki i spółki Indeksy w Europie odnotowują dynamiczne wzrosty, a odbiciu przewodzi giełda w Londynie (UK100: +1,8%) po tym jak Bank Anglii utrzymał stopy proc. na niezmienionym poziomie. Niewiele mniejsze wzrosty odnotowuje niemiecki DAX (DE40: +1,4%), holenderski AEX (NED25: +1,3%) czy szwajcarski SMI (SUI20: +1,1%). Spokojniej, ale wciąż na zielono, prezentuje się giełda w Paryżu (FRA40: +0,55%) i Mediolanie (ITA40: +0,85%).

Glencore: Dział tradingu osiąga rekordowe wyniki dzięki zmienności cen surowców wywołanej wojną w Iranie. Spółka prognozuje, że roczny zysk operacyjny jednostki znacznie przekroczy górną granicę 3,5 mld USD. Akcje zyskują 1%.

BNP Paribas: Akcje tracą ok. 3.3%, ponieważ rezerwy na straty kredytowe w wysokości 1,08 mld USD przyćmiły lepszy zysk. Zysk netto wzrósł o 9% do 3,22 mld euro, wsparty integracją AXA i jednorazową rewaluacją udziałów Allfunds. Zarząd pozostaje ostrożny.

Rolls-Royce: Spółka utrzymała prognozę roczną: zysk operacyjny do 4,2 mld GBP i wolne przepływy pieniężne do 3,8 mld GBP. Początek roku silny we wszystkich segmentach, popyt na szerokokadłubowe samoloty stabilny. Firma ogranicza zakłócenia na Bliskim Wschodzie i realizuje skup akcji. Akcje szybują 7,7%

Unilever: Sprzedaż bazowa wzrosła o 3,8%, powyżej oczekiwań dzięki wolumenom w Home Care i „Power Brands”. Wzrost roczny przewidywany przy dolnej granicy 4–6%. Połączenie segmentu Foods z McCormick planowane do połowy 2027 r., synergie kosztowe 600 mln USD rocznie. Akcje zyskują 1,3%.

Stellantis (Jeep): Akcje tracą ok. 3.7% przez wolniejszą odbudowę zysków, mimo 960 mln euro skorygowanego dochodu operacyjnego. Korekta kosztów taryfowych 400 mln euro w Ameryce Północnej ukryła potencjalną stratę. Nowe modele Jeep zwiększyły udział w rynku USA.

Caterpillar: Akcje zyskują ok. 5% w handlu po godzinach po wzroście skorygowanego zysku do 5,54 USD na akcję, dzięki 38% wzrostowi przychodów budowlanych. Segment energetyczny skorzystał na popycie z centrów danych AI. Przychody wyniosły 17,42 mld USD.

Na rynku FX dominuje dzisiaj jen (USDJPY: -2,2%. EURJPY: -2%), wsparty narracją wokół potencjalnej interwencji walutowej w Tokio. Apetyt na ryzyko widać po wzrostach na walutach Antypodów (AUDUSD: +0,5%, NZDUSD: +0,65%). EURUSD zyskuje 0,2% do 1,17.

Kontraktu na ropę brent i WTI odnotowują dzisiaj wyraźną korektę po wczorajszej, rekordowej sesji (OIL: -1,85% do 109,90 USD za baryłkę; OIL.WTI: -2,6% do 105,70 USD za baryłkę). Traci również NATGAS (-1%). Wyraźnie odbijają za to metale szlachetne (GOLD: +2% do 4630 USD za uncję; SILVER: +3,3% do 73,75 USD za uncję). Gospodarka i Polityka: Minister finansów Japonii, Katayama, oświadczyła, że “zbliżamy się do podjęcia zdecydowanych kroków na rynku FX”. Kurs USDJPY tąpnął 2,8% w ciągu zaledwie kilku godzin, schodząc najniżej od marca 2026 (aktualnie przy 156.000). Słowa padły po wczorajszym wybiciu się kursu USDJPY powyżej poziomu 160.000, który Tokio nieformalnie traktuje jako próg bólu słabości jena.

Tempo wzrostu PKB w Strefie Euro spowolniło w I kw. 2026 roku do 0,1% k/k, poniżej prognozowanego utrzymania się wskaźnika na poziomie 0,2%. Wstępne dane z inflacji za kwiecień pokryły się z prognozami (CPI: 3%; Core CPI 2,2%), nie generując dodatkowej zmienności na euro. Bezrobocie utrzymuje się na poziomie 6,2%.

EBC utrzymał stopy (depozytowa: 2%), wskazując na rosnące ryzyka dla wzrostu i inflacji. Przyszłe decyzje zależą od danych i prognoz uwzględniających szoki energetyczne. Bank nie wprowadził jednak jastrzębiego nastawienia.

Bank Anglii utrzymał stopy procentowe na poziomie 3,75%, stosunkiem głosów 8-1-0 (8 za utrzymaniem, 1 za podwyżką, 0 za obniżką). Uwzględnienie podwyżki wskazuje na bardziej jastrzębie nastroje w BA oraz narastające obawy o zaostrzenie już obecnej presji inflacyjnej. BA zaprezentował również różne scenariuszę na ewolucję stóp procentowych w zależności od sytuacji na rynku energii (nawet najbardziej optymistyczny zakłada 1-2 podwyżki).

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.