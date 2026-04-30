🗽Spółki z S&P 500 notują rekordowe marże od 2009 roku

- S&P 500: marża netto za Q1 2026 wynosi 13,4%, powyżej poprzedniego rekordu 13,2% z IV kwartału 2025 r.
- Technologia pozostaje absolutnym liderem: sektor IT raportuje marżę 29,1% wobec 25,4% rok wcześniej i pozostaje głównym źródłem poprawy rentowności indeksu.
- Usługi telekomunikacyjne pod presją: Communication Services notuje spadek marży do 14,1% z 16,0% rok wcześniej.
- Energia najsłabsza względem średniej: sektor energetycznych firm, mimo wzrostów cen ropy i ogólnie surowcó energetycznych pokazuje marżę 6,6%, wyraźnie poniżej 5-letniej średniej 9,6%.
- Poprawa kwartał do kwartału nie jest powszechna: marże wzrosły w pięciu sektorach, najmocniej wśród spółek z sektora użyteczności publicznej (15,1% vs 12,1% w Q4 2025), ale spadły w sześciu sektorach, zwłaszcza w energetycznym i przemysłowym; w sektorze tym marże spadły do 11,1% wobec 12,3% rok temu.
US500 (interwał H1)
Patrząc na wykres US500, widzimy, że kontrakt próbuje utrzymać się powyżej EMA200 na godzinowym interwale - okolice 7140 punktów służą obecnie za istotny punkt wsparcia. Co interesujące, Wall Street zakłada i dyskontuje dalszą poprawę: prognozy dla marż netto S&P 500 wynoszą 14,1% w Q2, 14,6% w Q3 i 14,6% w Q4 2026. Założenia te wydają się dość optymistyczne, patrząc na mieszane sygnały ze strony siły amerykańskiego konsumenta.
Źródło: xStation5
Źródło: FactSet
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.