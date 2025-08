Apple zyskuje 5,90% po deklaracji 100 mld USD dodatkowych inwestycji w USA 💰

Apple (AAPL) wzros艂o w 艣rod臋 o 5,90%, osi膮gaj膮c poziom 215 USD za akcj臋, po tym jak prezydent Donald Trump og艂osi艂, 偶e gigant technologiczny zainwestuje dodatkowe 100 miliard贸w dolar贸w w produkcj臋 w USA. 艁膮cznie daje to 600 miliard贸w USD zaanga偶owania krajowego w ci膮gu czterech lat. Inicjatywa ma na celu przeniesienie wi臋kszej cz臋艣ci 艂a艅cucha dostaw Apple do Stan贸w Zjednoczonych, zw艂aszcza w zakresie kluczowych komponent贸w. Dyrektor generalny Tim Cook ma wzi膮膰 udzia艂 w wydarzeniu w Bia艂ym Domu, kt贸re wpisuje si臋 w agend臋 administracji 鈥濧merica First鈥. Inwestycja obejmuje nowy zak艂ad w Houston oraz projekty z dostawcami w ca艂ym kraju. Celem Apple jest m.in. ograniczenie ryzyka zwi膮zanego z planowanymi 25% c艂ami na iPhone'y montowane za granic膮, szczeg贸lnie w Indiach.

Informacja pozytywnie wp艂yn臋艂a na og贸lne nastroje rynkowe, indeksy akcji w USA odbijaj膮, US500 ro艣nie 0,80%, a US100 1,25%. Deklaracja inwestycyjna pojawia si臋 w momencie narastaj膮cej presji na Apple, by ograniczy膰 zale偶no艣膰 od produkcji zagranicznej i unikn膮膰 karnych taryf, zw艂aszcza w obliczu decyzji administracji Trumpa o podwojeniu ce艂 na towary z Indii do 50%. Apple ma skoncentrowa膰 inwestycje w USA na produktach premium i infrastrukturze AI, a nie na masowej produkcji urz膮dze艅. Cho膰 nie jest to pe艂na relokacja produkcji, strategiczne zbli偶enie Cooka z prezydentem mo偶e zagwarantowa膰 firmie zwolnienia z ce艂 i ochron臋 mar偶, co mo偶e da膰 przewag臋 nad konkurencj膮, tak膮 jak Samsung.