Applied Digital ogłasza rekordową inwestycję, kurs na nowym ATH 🟢🚀

Applied Digital (APLD.US) zyskuje 15% do 16,35 USD za akcję po ogłoszeniu rozpoczęcia budowy ogromnego centrum danych AI o wartości 3 miliardów USD, Polaris Forge 2, w Harwood w Północnej Dakocie od września tego roku. Obiekt, zaprojektowany z początkową mocą 280 megawatów i możliwością dalszej rozbudowy, ma rozpocząć działalność w 2026 r. i osiągnąć pełną przepustowość na początku 2027 r. Firma zabezpieczyła już ponad 900 akrów ziemi oraz dostawy energii poprzez Cass County Electric Cooperative, planując zatrudnienie ponad 200 pracowników na pełen etat.
Nowa inwestycja rozwija działalność spółki w oparciu o istniejące centrum Polaris Forge 1 w Ellendale i odzwierciedla rosnący popyt na infrastrukturę obliczeniową dla sztucznej inteligencji, szczególnie ze strony tzw. hyperscalerów i instytucji badawczych. Prezes Wes Cummins ujawnił, że Applied Digital już prowadzi zaawansowane negocjacje z jednym z takich dostawców, co podkreśla silne zainteresowanie komercyjne jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Projekt zyskał także wsparcie lokalnych władz i spółdzielni, które podkreślają jego pozytywny wpływ gospodarczy i na rynek pracy.
Applied Digital, założona w 2001 r. i z siedzibą w Dallas, projektuje i prowadzi centra danych zoptymalizowane pod AI dla obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją, blockchainem, chmurą i sieciami. Firma wykorzystuje autorską technologię chłodzenia bezwodnego.
Kurs spółki wyznaczył dzisiaj nowe ATH po upublicznieniu informacji o kolejnej inwestycji.
