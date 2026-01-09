US OPEN: Inwestorzy zachowują ostrożność w obliczu niepewności.

Piątkowa sesja na Wall Street zapowiada się na pełną zmienności i czynników cenotwórczych dla rynków. Sesja rozpoczyna się niewielkim wzrostem, lecz sprzedający z czasem przejmują inicjatywę na rynku. Największe spadki notuje Dow które kontrakty spadają o prawie 0,3%. Relatywnie dobrze radzi sobie US500 gdzie spadki ograniczone są do ok. 0,1%.

Niemal niezmiennie od ostatnich 12 miesięcy, wzrok inwestorów skupia się głównie na osobie Donalda Trumpa, którego polityka pozostaje równie zmienna co kontrowersyjna. Tylko w ciągu ostatnich kilku dni, prezydent USA nakazał skup długów hipotecznych oraz zagroził zakazem skupu domów jednorodzinnych przez podmioty instytucjonalne - co ma na celu poprawę sytuację kupujących na rynku nieruchomości w USA. Jednocześnie nie milkną kontrowersje wokół Amerykańskich spółek zbrojeniowych. Z jednej strony prezydent grozi ograniczeniem możliwości skupu akcji i wypłaty dywidend, a z drugiem obiecuje znaczny wzrost budżetu na wojsko. Rynek wciąż wydaje się nie być pewien jak wycenić te rewelacje.

Dane Makroekonomiczne:

Amerykańskie instytucje dostarczyły dziś szeregu istotnych odczytów z gospodarki, dotyczących głównie rynku pracy i nieruchomości.

Sytuacja rynku pracy pozostaje umiarkowanie dobra, przynajmniej w ujęciu danych statystycznych, jednak utrzymują się wątpliwości co do jakości danych.

Zmiana zatrudnienia w grudniu, w sektorze pozarolniczym wyniosła 50 tyś. Wobec oczekiwanych 60 tyś. - jest to spadek względem miesiąca poprzedniego. Stopa bezrobocia spadła jednak z 4,5% do 4,4%. Co może budzić wątpliwości to że mimo spadku bezrobocia, zatrudnienie w sektorze prywatnym wzrosło o 37 tyś. Wobec oczekiwanych 64 tyś. - jest to szczególnie zastanawiające w kontekście sezonowości rynku pracy w USA. Możliwe że na dane wpłynęło ponownie zatrudnienie części personelu zwolnionego w okresie zamknięcia rządu.

Umiarkowanie dobrze wyglądają też dane po stronie podażowej na rynku nieruchomości, pozwolenia i rozpoczęte budowy domów utrzymują się na wysokich poziomach mimo niepewności wobec rynku.

Optymistyczne okazały się również dane z Uniwersytetu Michigan, wszystkie wskaźniki sentymentu konsumentów okazały się powyżej oczekiwań rynku. Ten wzrost okupiony jest jednak niewielkim wzrostem oczekiwań inflacyjnych.

US100 (D1)

Źródło: xStation5

Kupujący mają wyraźny problem z pokonaniem strefy oporu na poziomie ok. 25900. Impet wzrostowy wyraźnie osłabł pod koniec 2025 roku i wciąż ma problemy. Rynek już 3-krotnie odbił się od strefy oporu co tworzy duże prawdopodobieństwo korekty z docelowym zasięgiem między poziomami FIBO 23,6 a FIBO 38,2.

Wiadomości ze spółek: