PILNE: Sąd Najwyższy USA czeka z orzeczeniem w kwestii ceł Trumpa

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych nie wydał dziś orzeczenia w sprawie planów celnych prezydenta Trumpa. Ostatnia sesja publikacji orzeczeń na dzisiaj (piątek, 9 stycznia) została zamknięta bez decyzji dotyczącej legalności wprowadzenia ceł taryfowych. Decyzja będzie musiała czekać przynajmniej do następnego poniedziałku lub kolejnych dni prac Sądu. To oznacza, że niepewność wokół potencjalnych ceł Trumpa utrzyma się przez weekend, co może zwiększyć zmienność na rynkach w poniedziałek. Brak orzeczenia utrzymuje status quo polityki celnej w zawieszeniu i nie wyjaśnia, czy plany Trumpa zostaną zatwierdzone, czy będą zablokowane. US100 traci lekko na wartości po tych komunikatach. Dolar natomiast dalej umacnia się do euro.

