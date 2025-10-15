czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
08:35 · 15 października 2025

ASML zyskuje 3,5% w premarkecie 📈 Zamówienia potwierdzają popyt na AI

Aleksander Jabłoński
·

Quant Analyst

Najważniejsze wnioski
ASML
Akcje
ASML.US, ASML Holding NV - ADR
-
-
ASML
Akcje
ASML.NL, ASML Holding NV
-
-
Najważniejsze wnioski
  • ASML zyskuje ok. 3,5% w handlu przed sesją.
  • Spółka przebiła oczekiwania względem zysku operacyjnego, marży i zamówień.
  • Prognozy przychodów na resztę roku generują optymizm inwestorów

ASML zyskuje ponad 3,5% w handlu przed sesją po tym jak wyniki spółki przekroczyły oczekiwania inwestorów w III kwartale. 

Entuzjazm w całym sektorze półprzewodników generują przede wszystkim zamówienia o wartości 5,4 mld euro, wobec prognozowanych 4,9 mld euro, które potwierdzają silny popyt inwestycyjny na infrastrukturę sztucznej inteligencji. Holenderska spółka jako jedyny producent maszyn litograficznych EUV, niezbędnych do tworzenia najbardziej zaawansowanych chipów AI, jest jednym z największych beneficjentów boomu inwestycyjnego w sektorze.

 

Źródło: xStation5

 

Prezes Christophe Fouquet podkreślił utrzymującą się pozytywną dynamikę inwestycji w AI, obejmującą coraz większą liczbę klientów. Firma planuje zwiększyć roczne przychody do nawet 60 mld euro do 2030 r., wobec 28,3 mld euro w 2024 r., oraz podwoić zatrudnienie w pobliżu swojej siedziby w Veldhoven.

Po stronie ryzyk spółki należy wymienić przede wszystkim geopolitykę, w tym ograniczenia sprzedaży do Chin wynikające z działań USA wobec chińskiego sektora półprzewodników. Spółka przygotowuje się również na możliwe zakłócenia w dostawach z powodu restrykcji eksportowych metali ziem rzadkich wprowadzonych przez Chiny. Biorąc pod uwagę rosnącą ekspozycję spółki na Chiny, potencjalne ograniczenia rozwoju AI w wyniku napięć handlowo-technologicznych mogłyby obciążyć prognozowaną dynamikę przychodów.

 

Kluczowe wyniki za III kwartał 2025:

  • Nowe zamówienia: 5,40 mld EUR (-2,6% k/k), powyżej prognoz (4,89 mld EUR).

  • Przychody netto: 7,52 mld EUR (-2,3% k/k), poniżej prognoz (7,71 mld EUR).

  • Sprzedaż systemów: 5,55 mld EUR (-6,3% k/k), lekko poniżej oczekiwań (5,66 mld EUR). 

    • Łącznie: 72 systemy (poniżej prognoz 98,5). Najwięcej: ArFi (38)

    • Udział Chin w sprzedaży systemów: 42%, wobec 27% w II kwartale.

  • Sprzedaż usług i operacji terenowych: 1,96 mld EUR, zgodnie z prognozami (2,0 mld EUR).
    Marża brutto: 51,6%, nieco powyżej prognozy (51,4%).

  • Wydatki R&D: 1,11 mld EUR, poniżej oczekiwań (1,2 mld EUR).

  • Zysk operacyjny: 2,47 mld EUR, powyżej prognoz (2,43 mld EUR).

  • Marża operacyjna: 32,8%, powyżej oczekiwań (31,3%).

  • Zysk netto: 2,13 mld EUR (↓7,2% k/k), nieco powyżej prognoz (2,07 mld EUR).

  • Gotówka i inne środki pieniężne: 5,13 mld EUR (↓29% k/k), poniżej oczekiwań (5,91 mld EUR).

  • Dywidenda zaliczkowa: 1,60 EUR na akcję.

 

Prognoza na IV kwartał 2025:

  • Przychody netto: 9,2–9,8 mld EUR (prognoza: 9,23 mld EUR).

  • Marża brutto: 51%–53% (prognoza: 50,7%).

  • Wydatki na R&D: ok. 1,2 mld EUR (prognoza: 1,25 mld EUR).

17 października 2025, 20:01

Podsumowanie dnia: Komentarze Trumpa sprzyjają Wall Street 📈Mocne spadki metali szlachetnych
17 października 2025, 17:47

US Open: US100 próbuje utrzymać kluczowe wsparcie 🗽Mocne spadki spółek uranowych
17 października 2025, 15:18

Akcje Zions Bancorp rosną o 5% po wyższej ocenie w Baird📈
17 października 2025, 13:18

DE40: Europejskie rynki tracą przez obawy o sektor bankowy w USA

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację