ASML zyskuje 3,5% w premarkecie 📈 Zamówienia potwierdzają popyt na AI

ASML zyskuje ponad 3,5% w handlu przed sesją po tym jak wyniki spółki przekroczyły oczekiwania inwestorów w III kwartale.

Entuzjazm w całym sektorze półprzewodników generują przede wszystkim zamówienia o wartości 5,4 mld euro, wobec prognozowanych 4,9 mld euro, które potwierdzają silny popyt inwestycyjny na infrastrukturę sztucznej inteligencji. Holenderska spółka jako jedyny producent maszyn litograficznych EUV, niezbędnych do tworzenia najbardziej zaawansowanych chipów AI, jest jednym z największych beneficjentów boomu inwestycyjnego w sektorze.

Źródło: xStation5

Prezes Christophe Fouquet podkreślił utrzymującą się pozytywną dynamikę inwestycji w AI, obejmującą coraz większą liczbę klientów. Firma planuje zwiększyć roczne przychody do nawet 60 mld euro do 2030 r., wobec 28,3 mld euro w 2024 r., oraz podwoić zatrudnienie w pobliżu swojej siedziby w Veldhoven.

Po stronie ryzyk spółki należy wymienić przede wszystkim geopolitykę, w tym ograniczenia sprzedaży do Chin wynikające z działań USA wobec chińskiego sektora półprzewodników. Spółka przygotowuje się również na możliwe zakłócenia w dostawach z powodu restrykcji eksportowych metali ziem rzadkich wprowadzonych przez Chiny. Biorąc pod uwagę rosnącą ekspozycję spółki na Chiny, potencjalne ograniczenia rozwoju AI w wyniku napięć handlowo-technologicznych mogłyby obciążyć prognozowaną dynamikę przychodów.

Kluczowe wyniki za III kwartał 2025:

Nowe zamówienia: 5,40 mld EUR (-2,6% k/k), powyżej prognoz (4,89 mld EUR).

Przychody netto: 7,52 mld EUR (-2,3% k/k), poniżej prognoz (7,71 mld EUR).

Sprzedaż systemów: 5,55 mld EUR (-6,3% k/k), lekko poniżej oczekiwań (5,66 mld EUR). Łącznie: 72 systemy (poniżej prognoz 98,5). Najwięcej: ArFi (38) Udział Chin w sprzedaży systemów: 42%, wobec 27% w II kwartale.

Sprzedaż usług i operacji terenowych: 1,96 mld EUR, zgodnie z prognozami (2,0 mld EUR).

Marża brutto: 51,6%, nieco powyżej prognozy (51,4%).

Wydatki R&D: 1,11 mld EUR, poniżej oczekiwań (1,2 mld EUR).

Zysk operacyjny: 2,47 mld EUR, powyżej prognoz (2,43 mld EUR).

Marża operacyjna: 32,8%, powyżej oczekiwań (31,3%).

Zysk netto: 2,13 mld EUR (↓7,2% k/k), nieco powyżej prognoz (2,07 mld EUR).

Gotówka i inne środki pieniężne: 5,13 mld EUR (↓29% k/k), poniżej oczekiwań (5,91 mld EUR).

Dywidenda zaliczkowa: 1,60 EUR na akcję.

Prognoza na IV kwartał 2025: