Astera Labs pod lupą. Korekta czy fundamentalny zwrot?

Akcje Astera Labs (ALAB.US) gwałtownie spadają o ponad 10% w czasie trwania środowej sesji. To jedne z największych dziennych spadków kursu od początku roku i kolejna odsłona serii negatywnych sesji. Akcje spółki od połowy września traciły średnio 3% dziennie.
Głównym powodem niepokoju inwestorów jest niedawno ogłoszona współpraca Intela z Nvidią, zakładająca wspólny rozwój układów do centrów danych oraz komputerów PC. Analitycy obawiają się, że ten projekt może znacząco wpłynąć na układ sił w branży półprzewodników, co w rezultacie mogłoby ograniczyć zapotrzebowanie na technologie komunikacyjne oferowane przez Astera Labs, szczególnie w zakresie standardu PCIe, który stanowi podstawę produktów firmy.
Niepokój dodatkowo potęguje brak szczegółowych informacji na temat tej współpracy, co sprzyja spekulacjom i zwiększa ostrożność ze strony inwestorów.
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na presję na kurs akcji jest również wysoka wycena Astera Labs. W ciągu ostatniego roku akcje spółki wzrosły o 300 procent, a tylko w ostatnich sześciu miesiącach o 180 procent. Oznacza to, że wiele pozytywnych oczekiwań zostało już uwzględnionych w cenie akcji. W takim otoczeniu nawet niewielka niepewność może prowadzić do realizacji zysków.
