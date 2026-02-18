BAE Systems po wynikach: Rekord za rekordem w przemyśle zbrojeniowym

BAE Systems, brytyjski dostawca sprzętu wojskowego, opublikował swoje wyniki we wtorek. Spółka notuje kilkuprocentowe wzrosty po zauważalnym pobiciu wyśrubowanych oczekiwań akcjonariuszy. Wyceny ponownie znalazły się na szczytach wszech czasów (ok. 21 funtów za akcję).

Brytyjska gospodarka wydaje się być w coraz większych kłopotach, jednak nieustannie rosnące napięcia geopolityczne utrzymują produkcję liderów branży z UK na najwyższych obrotach.

Rezultaty za rok finansowy 2025 według standardów IFRS:

Przychody roczne wzrosły do 28,3 mld funtów, o 8% względem roku wcześniej.

EPS w ujęciu rocznym wzrósł o 6%, do 68,8 pensa.

Portfel zamówień spółki powiększył się o 2,7 mld funtów, osiągając 63,1 mld funtów.

Według polityki rachunkowej spółki:

Roczna sprzedaż wzrosła o 10%, do 30,6 mld funtów.

Przedstawiciele spółki na konferencji zwracają uwagę przede wszystkim na duży wzrost wydatków na zbrojenia po stronie USA oraz UK. Spółka oczekuje postępów w programach platform: Eurofighter, MBDA oraz CV90.

To wspiera wyceny spółki i pozwala na optymistyczne prognozy. Zarząd zapowiedział FCF na poziomie 1,3 mld dolarów na koniec 2026 roku. Oczekiwana sprzedaż w przyszłym roku ma wzrosnąć o 7–9%, a wzrost EPS ma wynieść 9–11%.

Oczekiwana dywidenda ma wynieść 36,3 pensa za akcję, co stanowi wzrost o 10%.

Najlepiej radzi sobie segment platform uzbrojenia oraz serwisu. Wynik EBIT w tym segmencie wzrósł o 30%, przy wzroście sprzedaży o 17%.

Segment walki w powietrzu wzrósł o 9%, a segment morski wzrósł o 11%, choć ten ostatni zanotował też spadek rentowności EBIT o 3%.

BA.UK (D1)

Źródło: xStation5