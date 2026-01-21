Bitcoin: Czy Davos okaże się przełomem w legislacji kryptowalut?💰

- Bitcoin pozostaje w konsolidacji po korekcie w czwartym kwartale przekraczającej 30%, a awersja do ryzyka i korelacja z rynkiem akcji ograniczają potencjał wzrostowy.
- Skupienie uwagi przeniosło się na Davos, gdzie regulacje dotyczące kryptowalut w USA (CLARITY Act) są przedmiotem intensywnej debaty.
- Wycofanie wsparcia przez Coinbase opóźniło prace legislacyjne, ale rozmowy trwają i nadal oczekuje się nowelizacji ustawy.
- Bitcoin pozostaje w konsolidacji po korekcie w czwartym kwartale przekraczającej 30%, a awersja do ryzyka i korelacja z rynkiem akcji ograniczają potencjał wzrostowy.
- Skupienie uwagi przeniosło się na Davos, gdzie regulacje dotyczące kryptowalut w USA (CLARITY Act) są przedmiotem intensywnej debaty.
- Wycofanie wsparcia przez Coinbase opóźniło prace legislacyjne, ale rozmowy trwają i nadal oczekuje się nowelizacji ustawy.
Bitcoin w ostatnim czasie przechodzi trudny okres. Po poand 30% korekcie w czwartym kwartale 2025 roku notowania największej kryptowaluty pozostają w konsolidacji. W ostatnich tygodniach Bitcoin próbował nawet wybić sie górą z konsolidacji, jednak wzrost napięć na arenie miedzynarodowej doprowadził do redukcji apetytu na ryzyko inwestorów, a wraz z nim na cofnięcie notowań Bitcoina ponizej 90000 USD.
Bitcoin nadal jest silniej skorelowany z indeksem US500 niż ze złotem. Spadek apetytu na ryzyko ogranicza również popyt na krytpowaluty.
Obecnie uwaga rynku przeniosła się do Davos, gdzie regulacje dotyczące kryptowalut — w szczególności amerykańska ustawa CLARITY — stały się jednym z kluczowych tematów dyskusji wśród decydentów, banków i liderów branży krypto.
CEO Coinbase, Brian Armstrong, wykorzystał tą okazję do otwartej krytyki obecnej wersji ustawy CLARITY (Crypto Market Structure Act), argumentując, że nadmiernie faworyzuje ona tradycyjny sektor finansowy i grozi zahamowaniem innowacji. Coinbase wycofał poparcie dla projektu, ponieważ rozszerza on kompetencje SEC, ogranicza DeFi, hamuje tokenizację oraz w praktyce zakazuje wypłacania odsetek od stablecoinów. Postawa Armstronga — „lepszy brak ustawy niż zła ustawa” — zaskoczyła ustawodawców i część branży, prowadząc do opóźnienia prac w Komisji Bankowej Senatu oraz oburzenia części decydentów. Jednocześnie Armstrong podkreślił, że rozmowy pozostają konstruktywne, Biały Dom jest zaangażowany, a poprawiona ustawa — wyraźniej rozdzielająca kompetencje SEC i CFTC — wciąż jest prawdopodobna. Co istotne, Davos uwypukliło również rosnącą instytucjonalną akceptację kryptowalut, gdy duże banki i giełdy otwarcie dyskutowały o tokenizacji aktywów i całodobowych rynkach opartych na blockchainie, co pokazuje, dlaczego jasne regulacje są dziś postrzegane jako pilne.
Szacowane kolejne kroki dla ustawy CLARITY:
- Komisja Bankowa Senatu ma zrewidować projekt po odłożeniu prac legislacyjnych, uwzględniając zakres kompetencji SEC, zasady dotyczące rentowności stablecoinów oraz regulacje DeFi.
- Kontynuacja ponadpartyjnych negocjacji, przy rosnącej presji ze strony branży na osiągnięcie kompromisu zanim impet legislacyjny osłabnie.
- Możliwe ponowne wniesienie poprawionej wersji ustawy jeszcze w tym lub na początku przyszłego miesiąca, wraz z jaśniejszym rozdziałem kompetencji między SEC a CFTC.
Bitcoin odbija dzisiaj 1,20% do 89300 USD po wczorajszej blisko 5,00% korekcie do okolic 88000 USD.
Źródło: xStation 5
Podsumowanie dnia: Szaleństwo metali szlachetnych 🚨SILVER przebija 101 USD i rośnie 5%❗
PILNE: SILVER przebija 100 dolarów za uncję – przełomowy moment na rynkach surowców 🚨
Jaki jest najgorszy miesiąc dla WIG20?
Kakao spada 7% 📉
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.