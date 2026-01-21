Bitcoin: Czy Davos okaże się przełomem w legislacji kryptowalut?💰

Bitcoin w ostatnim czasie przechodzi trudny okres. Po poand 30% korekcie w czwartym kwartale 2025 roku notowania największej kryptowaluty pozostają w konsolidacji. W ostatnich tygodniach Bitcoin próbował nawet wybić sie górą z konsolidacji, jednak wzrost napięć na arenie miedzynarodowej doprowadził do redukcji apetytu na ryzyko inwestorów, a wraz z nim na cofnięcie notowań Bitcoina ponizej 90000 USD.

Bitcoin nadal jest silniej skorelowany z indeksem US500 niż ze złotem. Spadek apetytu na ryzyko ogranicza również popyt na krytpowaluty.

Obecnie uwaga rynku przeniosła się do Davos, gdzie regulacje dotyczące kryptowalut — w szczególności amerykańska ustawa CLARITY — stały się jednym z kluczowych tematów dyskusji wśród decydentów, banków i liderów branży krypto.

CEO Coinbase, Brian Armstrong, wykorzystał tą okazję do otwartej krytyki obecnej wersji ustawy CLARITY (Crypto Market Structure Act), argumentując, że nadmiernie faworyzuje ona tradycyjny sektor finansowy i grozi zahamowaniem innowacji. Coinbase wycofał poparcie dla projektu, ponieważ rozszerza on kompetencje SEC, ogranicza DeFi, hamuje tokenizację oraz w praktyce zakazuje wypłacania odsetek od stablecoinów. Postawa Armstronga — „lepszy brak ustawy niż zła ustawa” — zaskoczyła ustawodawców i część branży, prowadząc do opóźnienia prac w Komisji Bankowej Senatu oraz oburzenia części decydentów. Jednocześnie Armstrong podkreślił, że rozmowy pozostają konstruktywne, Biały Dom jest zaangażowany, a poprawiona ustawa — wyraźniej rozdzielająca kompetencje SEC i CFTC — wciąż jest prawdopodobna. Co istotne, Davos uwypukliło również rosnącą instytucjonalną akceptację kryptowalut, gdy duże banki i giełdy otwarcie dyskutowały o tokenizacji aktywów i całodobowych rynkach opartych na blockchainie, co pokazuje, dlaczego jasne regulacje są dziś postrzegane jako pilne.

Szacowane kolejne kroki dla ustawy CLARITY:

Komisja Bankowa Senatu ma zrewidować projekt po odłożeniu prac legislacyjnych, uwzględniając zakres kompetencji SEC, zasady dotyczące rentowności stablecoinów oraz regulacje DeFi. Kontynuacja ponadpartyjnych negocjacji, przy rosnącej presji ze strony branży na osiągnięcie kompromisu zanim impet legislacyjny osłabnie. Możliwe ponowne wniesienie poprawionej wersji ustawy jeszcze w tym lub na początku przyszłego miesiąca, wraz z jaśniejszym rozdziałem kompetencji między SEC a CFTC.

Bitcoin odbija dzisiaj 1,20% do 89300 USD po wczorajszej blisko 5,00% korekcie do okolic 88000 USD.

Źródło: xStation 5