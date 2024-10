Bitcoin przebija 66000 USD 📣

Bitcoin zyskuje ponad 2,00% do 66500 USD. Mimo 偶e wrzesie艅 statystycznie by艂 s艂abym miesi膮cem dla rynku kryptowalut, w tym roku Bitcoin zyskuje ju偶 ponad 10% i ma szans臋 na drugi najlepszy historycznie wrzesie艅 przez ostatnie 13 lat.

Wzrosty s膮 wspierane przez dodatnie przep艂ywy do spotowych ETF贸w na BTC. W dniu wczorajszym do wszystkich funduszy nap艂yn臋艂o 艂膮cznie 362 mln USD, co by艂o wynikiem jednym z najlepszych od wprowadzenia instrument贸w na pocz膮tku stycznia tego roku. Dzisiejsze wzrosty prawdopodobnie potwierdz膮 utrzymanie tego trendu na ETF-ah.聽

聽

Bitcoin (D1)

Na interwale dziennym widzimy dynamiczne wzrosty rozpocz臋te go艂臋bim pivotem Fed w zesz艂ym tygodniu. Dzisiaj bitcoin zyskuje ponad 2,00% do poziomu 66500 USD i tym samym zbli偶a si臋 do g贸rnego ograniczenia kana艂u konsolidacyjnego.聽

聽

殴r贸d艂o: xStation 5