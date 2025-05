Bitcoin przebija 96000 USD po ogłoszeniu transakcji o wartości 2 mld USD przez Erica Trumpa 📈

Kryptowaluty kontynuuj膮 wzrosty na fali kolejnych pozytywnych informacji. Bitcoin przebija 96000 USD i zyskuje ponad 2,00%, po doniesieniach, 偶e stablecoin USD1 firmy World Liberty Financial zostanie wykorzystany do sfinalizowania inwestycji w Binance. Warto艣ci transakcji ma wynie艣膰 2 miliardy USD, a jej stron膮 jest firma MGX z siedzib膮 w Abu Zabi.

Eric Trump og艂osi艂 podczas wydarzenia Token2049 w Dubaju, 偶e USD1, zabezpieczony ameryka艅skimi kr贸tkoterminowymi obligacjami skarbowymi, b臋dzie oficjalnym 艣rodkiem rozliczeniowym dla tej transakcji. Stablecoin zostanie r贸wnie偶 zintegrowany z ekosystemem Tron, wspieranym przez miliardera kryptowalutowego Justina Suna, co dodatkowo umacnia jego pozycj臋 zar贸wno na rynkach DeFi, jak i CeFi.

Proces inwestycyjny zak艂ada, 偶e MGX przeka偶e swoje zobowi膮zanie w wysoko艣ci 2 miliard贸w USD do Binance za po艣rednictwem stablecoina USD1, pog艂臋biaj膮c wsp贸艂prac臋 mi臋dzy ZEA a globaln膮 gie艂d膮 kryptowalut. Powi膮zana z Trumpem firma World Liberty Financial zamierza pozycjonowa膰 USD1 jako przejrzysty, regulowany i bezgraniczny cyfrowy dolar. Wsp贸艂za艂o偶yciel Zach Witkoff podkre艣li艂 nadchodz膮ce integracje z DeFi oraz zastosowania detaliczne, sygnalizuj膮c ambicj臋 USD1, by zdominowa膰 segment u偶yteczno艣ci stablecoin贸w.

殴r贸d艂o: xStation 5