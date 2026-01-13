Bitcoin rośnie do 92 tys. USD📈Akcje Strategy odbiją po rekordowym spadku?

Wczoraj spółka Strategy (MSTR.US) zdecydowała się na zakup 13,6 tys. BTC, podnosząc rezerwy BTC do prawie 687 tys.BTC a jej notowania we wczorajszym handlu w USA rosły o ponad 3% idziś przed otwarciem rynku notują skok o ponad 1%. Był to największy zakup od lata 2025 roku. Akcje firmy wyceniane są obecnie zgodnie z wartością posiadanych przez spółkę Bitcoinów, co sugeruje powolną stabilizację z poprzednich tygodni, gdy kurs akcji notowany był nieco poniżej wartości posiadanych rezerw BTC.
Średnia cena zakupu BTC przez Strategy wynosi obecnie ok. 75 tys. USD, co daje firmie dość 'solidną poduszkę' w scenariuszu spadków i jest niemal 1:1 zgodne z 'dnem' korekty z kwietnia 2025 roku (panika spowodowana cłami Trumpa). Mimo umocnienia dolara, Bitcoin ustabilizował się na poziomie ok. 90 tys. USD i po ostatnim spadku relatywnie szybko zdołał wrócić w okolice 92 tys. USD. Jak dotąd, w 2026 popyt na 'twarde aktywa' (głównie metale szlachetne) utrzymuje się mimo mocniejszego dolara, na czym ostatecznie skorzystać może też Bitcoin.
Źródło: xStation5
MSTR (interwał D1)
Akcje MSTR spadły od szczytów o blisko 70%,co w ostatnich latach zdarzało się tylko w głębokich bessach Bitcoina. Z jednej strony spółce ciąży 'konkurencja' w postaci funduszy ETF na BTC, które ograniczają apetyt tradycyjnych rynków na walory spółki będące pewnego rodzaju 'zamiennikiem' dla bezpośredniej ekspozycji na BTC. Z drugiej jednak, ewentualny powrót hossy BTC powinien wyraźnie ożywić walor z poziomów głębokiego wyprzedania. Wskaźnik RSI i MACD wracają w kierunku wzrostu i jeśli Bitcoin zdoła przekroczyć 95 tys. USD, wzrost cen akcji może istotnie przyspieszyć.
Źródło: xStation5
