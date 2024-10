Bitcoin zyskuje 5,50% do 63600 USD przedłużając dynamiczne wzrosty z dnia wczorajszego. Pozytywny sentyment wraca na rynek kryptowalut wspierany nadziejami na miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki.

Bezpośrednim katalizatorem do wzrostu była oczywiście wczorajsza gołębia postawa Fed. Obserwujemy obecnie rotację kapitału do bardziej ryzykownych aktywów, jakimi są kryptowaluty, Big Techy czy spółki o mniejszej kapitalizacji z indeksu US2000. Te pozytywne informacje nałożyły się jednocześnie z końcówką najbardziej “nudnego” miesiąca w roku - września.

W pierwszej połowie miesiąca płynność na rynku była wyjątkowo niska przedłużając okres wakacyjny. Jednak teraz obserwujemy stopniowy powrót kapitału, a wraz z obniżką stóp procentowych w USA trend ten powinien być kontynuowany.

Cykliczność na rynku Bitcoina wskazuje, że tak naprawdę jesteśmy nadal wcześnie w cyklu biorąc pod uwagę ostatni halving. Jednak obecnie najważniejszymi czynnikami pozostają twarde dane z amerykańskiej gospodarki oraz komunikacja Fed.

Napływy do ETFów na Bitcoinie nieco wyhamowały w dniu wczorajszym. Jednak ma to najpewniej dużo wspólnego ze spadkami przed ogłoszeniem decyzji FOMC. Dzisiejsze wzrosty na rynku powinny jednak pokazać również dodatnie napływy do ETFów w dniu jutrzejszym (jak poznamy dane).

Bitcoin (D1)

Bitcoin zyskuje mocno powyżej 63000 USD. Jeśli wzrosty będą kontynuowane to najbliższy poziom oporu znajduje się w okolicach 64500-65500 USD. Z kolei w przypadku korekty poziomy, które warto jest mieć na uwadze to odpowiednio 61000 oraz 60000 USD.

Źródło: xStation 5