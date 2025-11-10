Black Friday coraz bliżej 🔍Które spółki mogą na nim skorzystać?

Black Friday to coś więcej niż jednodniowe wyprzedaże. To symboliczny start najbardziej dochodowego okresu w roku dla niezliczonych sprzedawców detalicznych – a przede wszystkim dla platform e-commerce, które w tym czasie przeżywają prawdziwe oblężenie.Nie każdy detalista zobaczy taki sam skok sprzedaży – wszystko zależy od asortymentu i gustów klientów – ale jedno pozostaje pewne: zakupy online rosną w siłę, a biznes platform e-commerce kwitnie, niezależnie od zmieniających się trendów konsumenckich. Na fali tej cyfrowej gorączki szczególnie mogą zyskać Amazon, Shopify, a w Europie Zalando i Allegro, które w okresie wzmożonego popytu często „łapią wiatr w żagle”.

Black Friday 2025 – kiedy przypada i co może oznaczać dla rynku?

W tym roku Black Friday wypada 29 listopada – i to właśnie wtedy rozpocznie się najbardziej intensywny tydzień zakupowy przed świętami. Z historycznego punktu widzenia, akcje spółek detalicznych regularnie biły wyniki indeksu S&P 500, zarówno w tygodniach poprzedzających Black Friday, jak i po nim.

W 2024 roku sprzedaż w trakcie Black Friday wzrosła o ok. 5% rok do roku, osiągając ponad 74 mld USD globalnie, a w samych Stanach Zjednoczonych aż o 10% r/r, do poziomu 10,8 mld USD. Według danych Kepler Analytics, w 2023 roku średnia sprzedaż w tygodniu Black Friday była aż o 93% wyższa niż w przeciętnym tygodniu roku – to pokazuje, jak duży wpływ ma ten okres na handel.

Co to oznacza dla inwestorów i Wall Street?

Dla inwestorów dane z tego okresu to nie tylko liczby sprzedażowe, ale przede wszystkim wskaźnik kondycji konsumenta w czwartym, kluczowym kwartale roku. Naszym zdaniem to właśnie spółki e-commerce mogą być największymi zwycięzcami sezonu 2025.

Według Mastercard SpendingPulse, w ubiegłym roku sprzedaż detaliczna w Black Friday wzrosła o 3,5% r/r, ale sprzedaż online aż o 14,6% r/r – różnica, która mówi sama za siebie.

To właśnie e-commerce zyskuje najwięcej na zmianach stylu zakupowego konsumentów – wygoda, dostępność i szybka dostawa są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek.

Jakie są prognozy na Black Friday 2025?

Według analiz Bain & Company weekend od Black Friday do Cyber Monday może odpowiadać za ok. 9% całkowitych wydatków świątecznych w USA, przy prognozowanym wzroście sprzedaży o 11% r/r. To sugeruje, że czeka nas kolejny bardzo silny sezon zakupowy.

Szacuje się, że w samych Stanach sprzedaż online w dniu Black Friday może osiągnąć około 12 mld USD. Globalnie, wydatki w ostatnim tygodniu listopada mogą wzrosnąć o ok. 8% r/r (po uwzględnieniu inflacji), co oznaczałoby łączną wartość zakupów rzędu 80 mld USD – wobec 74,4 mld USD w 2024 roku.

Kto zyska najwięcej na fali zakupowej?

Historia pokazuje, że w ciągu ostatnich 10 lat akcje wybranych gigantów e-commerce regularnie przewyższały stopy zwrotu z S&P 500, zarówno przed Black Friday, jak i po nim. Nic dziwnego – to właśnie te spółki korzystają najbardziej, gdy świat ogarnia gorączka zakupów. Amazon, Shopify, Zalando i Allegro mają szansę znaleźć się w gronie największych beneficjentów Black Friday 2025, napędzanych rosnącą konsumpcją, cyfrową transformacją i niegasnącą siłą e-handlu.

Źródło: XTB Research

W ciągu ostatnich 20 lat, akcje firm detalicznych regularnie przewyższały główny benchmark rynku akcji, zwłaszcza na 17 dni przed ‘Czarnym Piątkiem’. Charakterystyka biznesów wymienionych niżej jak m.in. dom towarowy Macy’s czy Tapestry czyni akcje tych firm raczej beneficjentami udanego dla detalistów ostatniego kwartału roku, niż samego Black Friday. Niemniej jednak datę Czarnego Piątku można uznać za ‘umowną datę graniczną’ dla sezonowości świątecznej.

Dane dla okresu 2004 - 2024. Źródło: XTB Research

Dokładnie 3 tygodnie po czarnym piątku akcje detalistów wciąż radziły sobie lepiej, od flagowego indeksu akcji, ale widzimy, że różnica ta staje się nieco mniejsza. To prowadzi nas do wniosku, że w dniu 7 listopada 2025 stoimy u progu najlepszego sezonowo okresu dla akcji detalicznych spółek. Oczywiście, częściowo spowodowane jest to historycznie lepszymi nastrojami rynków akcji przed tzw. ‘Rajdem św. Mikołaja’... Ale to nic dziwnego, że właśnie akcje sprzedawców detalicznych rozdają tu karty. W końcu to one umożliwiają zakup prezentów.

Dane dla okresu 2004 - 2024. Źródło: XTB Research

Zwycięzcy BlackFriday?

Poniżej znajdziemy akcje spółek, które mogą skorzystać na Black Friday w tym roku. Wybraliśmy platformy e-commerce, ponieważ to one bardziej odczuwalnie skorzystają na wyższych obrotach konsumentów, nawet jeśli zmienią oni dotychczasowe trendy zakupowe, czy wybierać będą inne marki. Pierwsze dwie to ‘flagowe’ platformy z USA, czyli akcje Amazon i Shopify, a kolejny duet to niemieckie Zalando i polskie Allegro, z silną ekspozycją na gospodarki CEE, które w roku 2025 zaskakują silną konsumpcją na tle Europy Zachodniej. O ile Amazon i Shopify radzą sobie solidnie, europejskie odpowiedniki mają rynkowi coś do udowodnienia i w tym roku pozostają jednymi z najsłabszych spółek w giełdowych benchmarkach. Czy zostaną czarnymi końmi? Poza e-commerce skorzystać może również Nike, którego kurs akcji poobijany w tym roku został przez wojnę celną i konkurencję. Black Friday to rekordowy okres sprzedaży bezpośredniej (D2C) przez stronę Nike.com, czy aplikację SNKRS. Firma łączy efekt e-commerce, siłę marki i strategię omnichannel. Wzrost sprzedaży online przekłada się na wyższą marżę brutto (brak pośredników). Nie lekceważylibyśmy także akcji takich firm jak Levi’s czy L’Oreal. Warto podkreślić, że wzrost w tym roku nie jest gwarantowany, a BlackFriday wciąż ma szansę rozczarować rynek, jeśli konsument okaże się bardziej wstrzemięźliwy w wydatkach.

Akcje Amazon (AMZN.US, interwał D1)

Amazon ma za sobą świetny, III kwartał roku, w którym udowodnił, że mimo wielkiej skali biznesu, przychody rosną dwucyfrowo, a rentowność bije oczekiwania. Wydał też optymistyczne prognozy na IV kwartał. Patrząc na kurs akcji, widzimy, że obecnie cena spadła z historycznych maksimów i testuje okolice wzrostowego otwarcia po wynikach, przy 242 USD, wsparte dodatkowo poprzednim szczytem ze stycznia 2025 roku. Perspektywa wzrostu wciąż istnieje, a kluczowym oporem może być 255 USD.

Źródło: xStation5

Akcje Shopify (SHOP.US, interwał D1)

Akcje spółki mają za sobą słabszy okres i cofnęły się o około 10% z historycznych maksimów. Wciąż jednak utrzymują się w kanale wzrostowym, a sezonowość może wesprzeć odobicie z okolic linii trendu.

Źródło: xStation5

Akcje Allegro (ALE.PL, interwał D1)

Allegro prowadzi biznes w Polsce i Europie Środkowej, które w ostatnich latach dały się poznać jako region charakteryzujący się solidnym wzrostem PKB i konsumpcji prywatnej. To, w połączeniu z obniżkami stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego i pozytywnym trendem wynagrodzeń w Polsce może stanowić o ewentualnym odnowieniu siły dominującego w CEE biznesu Allegro i obronie kluczowego wsparcia przy 34 PLN za akcję, które wyznacza średnia EMA200 (czerwona linia).

Źródło: xStation5

Akcje Zalando (ZAL.DE, interwał D1)

Niemieckie Zalando jest jednym z największych przegranych europejskiej hossy rynku akcji i nie zdołało trwale odwrócić spadkowego trendu, zapoczątkowanego jeszcze w 2021 roku. Niemniej jednak silna pozycja spółki sprawia, że BlackFriday może okazać się dla kursu akcji okazją do próby odbicia po kilku kwartałach spadków.

Źródło: xStation5

Akcje Nike (NKE.US, interwał D1)

Nike nie zdołało utrzymać się dłużej powyżej 200-sesyjnej, wykładniczej średniej EMA200 i wróciło do dynamicznych spadków. Jednak sezonowość oraz perspektywa wciąż możliwej i korzystnej dla spółek obciążonych taryfami celnymi, decyzji Sądu Najwyższego USA ws. wzrostu stawek celnych, ogłoszonego przez Donalda Trumpa, którą prawdopodobnie poznamy do stycznia 2026, mogą poprawić nastroje wokół flagowego producenta obuwia i odzieży sportowej.

Źródło: xStation5