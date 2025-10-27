Kluczowe wsparcie na GOLD 📈

- Złoto testuje ważne wsparcie.
- Co dalej z trendem na złocie?
- Gdzie wypdają kluczowe poziomy techniczne?
Notowania złota (GOLD) od dłuższego czasu poruszają się w trendzie wzrostowym. Patrząc na wykres D1, ostatnia fala wzrostowa rozpoczęła się w maju tego roku i – jak na ten moment – prawdopodobnie jeszcze się nie zakończyła, mimo obserwowanej korekty. Obecny ruch spadkowy jest bardzo podobny do tego z przełomu kwietnia i maja ubiegłego roku. Zasięg tamtej korekty został zaznaczony czerwonym prostokątem, a jak widać na bieżącym wykresie, aktualny ruch ma niemal identyczny charakter. Cena testowała już dolne ograniczenie geometrii 1:1 w rejonie okrągłego poziomu 4 000 dolarów w ubiegłym tygodniu, a dziś poziom ten jest ponownie testowany. Jeżeli w tym miejscu pojawią się kupujący, niewykluczone jest wznowienie trendu i ruch w kierunku ostatnich szczytów w okolicach 4 375 dolarów. W przeciwnym razie, jeśli poziom 4 000 dolarów zostanie zanegowany, to zgodnie z metodologią Overbalance może dojść do większej korekty, a nawet do zmiany trendu. W przypadku realizacji takiego scenariusza cena może zmierzać w kierunku 3 645 dolarów, gdzie przebiega średnia krocząca 100-okresowa, zaznaczona na poniższym wykresie niebieską linią. Wcześniej warto również zwrócić uwagę na mierzenia Fibonacciego, w szczególności poziomy 38,2% oraz 50%.
Gold – interwał D1 | Źródło: xStation 5
Schodząc na niższy interwał czasowy, widzimy, że na rynku złota uformowała się formacja podwójnego wierzchołka. W ubiegłym tygodniu cena przebiła linię szyi wspomnianego układu, po czym przecena przybrała na sile. Aktualnie, patrząc na wykres, zasięg formacji został wypełniony, co wynikało z zielonego prostokąta. Jeżeli ruch spadkowy będzie kontynuowany, cena może przetestować wsparcie przy poziomie 3 948 dolarów, gdzie w przeszłości pojawiały się istotne reakcje popytowe. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie do odreagowania po ostatniej przecenie, jako kluczowe poziomy oporu należy traktować:
- 4 104 dolary, gdzie przebiega średnia krocząca 100-okresowa zaznaczona niebieską linią,
- oraz 4 190 dolarów, gdzie znajduje się wcześniej wspomniana linia szyi formacji podwójnego wierzchołka.
