Borr Drilling kontynuuje spadki po publikacji rozczarowujących oczekiwań na 3Q24 📉

Borr Drilling (BORR.US) pog艂ebia spadki po publikacji swoich oczekiwa艅 odno艣nie wynik贸w za 3Q24. Notowania sp贸艂ki w handlu przed otwarciem trac膮 -6%, co oznacza, 偶e akcje spad艂y do najni偶szej warto艣ci od grudnia 2022 r.

Spadek w handlu przed otwarciem do 4,41 $ oznacza przebicie przez sp贸艂k臋 dolnego ograniczenia trendu spadkowego widocznego na wykresie sp贸艂ki od czerwca 2023 r., a tak偶e zej艣cie poni偶ej dolnych ogranicze艅 ostrzejszego trendu spadkowego, jaki wida膰 na wykresie sp贸艂ki od po艂owy tego roku. 殴r贸d艂o: xStation聽

Negatywna reakcja rynku wynika z przewidywa艅 sp贸艂ki dotycz膮cych wynik贸w za 3Q24. Sp贸艂ka spodziewa si臋 osi膮gni臋cia 242 mln $ przychod贸w, co oznacza wzrost przychod贸w o 26% w uj臋ciu r/r. Warto艣膰 ta jest jednak znacznie poni偶ej przewidywa艅 konsensusu rynkowego, zak艂adaj膮cego 250,8 mln $ przychod贸w. Sp贸艂ka spodziewa si臋 tak偶e wyniku operacyjnego na poziomie 84 mln $, co stanowi warto艣膰 ni偶sz膮 o 16% ni偶 szacunki rynku. Dodatkowo sp贸艂ka zapowiedzia艂a, 偶e w uj臋ciu ca艂ego 2024 r. spodziewa si臋 skoryg. wyniku EBITDA na poziomie bliskim dolnemu ograniczeniu wcze艣niejszych prognoz w granicach 500-550 mln $. To sugerowa艂oby wynik EBTIDA na poziomie 131 mln $ za 4Q, co wci膮偶 oznacza艂oby warto艣膰 poni偶ej 136,2 mln $, kt贸re sp贸艂ka zaraportowa艂a w 2Q24.聽

Pe艂ne wyniki Borr opublikuje 6 listopada.聽