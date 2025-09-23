Bowman z Fed wskazuje na rosnące ryzyko spowolnienia rynku pracy w USA 🚩

Michelle Bowman z amerykańskiej Rezerwy Federalnej wystąpiła dziś w przemówieniu, którego tematem były „Poglądy na gospodarkę i politykę pieniężną.”. Oto najważniejsze z jej komentarzy.
- Obawiam się, że słabość na rynku mieszkaniowym może prowadzić do przyspieszonego spadku wartości.”
- Rynek pracy może gwałtownie się pogorszyć w nadchodzących miesiącach.”
- Wpływ ceł na inflację osłabnie, a inflacja jest w pozostałym zakresie blisko celu.”
- Jeżeli warunki popytowe się nie poprawią, firmy mogą zacząć zwalniać pracowników.”
- Oczekuję, że zeszłotygodniowa obniżka będzie pierwszym krokiem w kierunku bardziej neutralnej stopy, jeśli gospodarka rozwinie się zgodnie z oczekiwaniami.”
- Ważne, że ostatnie oświadczenie zawierało perspektywę dalszych obniżek.”
- "Do końca roku obecnie oczekuję 3 obniżek stóp procentowych"
- Martwię się, że Fed jest spóźniony wobec słabości rynku pracy; polityka może wymagać szybszej korekty, jeśli ryzyka się zmaterializują.”
- Poparłam obniżkę o ćwierć punktu, ale ważne jest, aby Fed teraz proaktywnie wspierał rynek pracy.”
