US OPEN: Rynek nie wierzy w recesję, ale czeka na dzisiejsze wystąpienie Powella

Rynki finansowe zdają się całkowicie ignorować ryzyko recesji w amerykańskiej gospodarce. Przeważa przekonanie, że scenariusz miękkiego lądowania to nie tylko najbardziej prawdopodobna, ale wręcz jedyna możliwa ścieżka wyjścia z obecnej sytuacji makroekonomicznej.

Optymizm inwestorów dodatkowo podsycają rekordowe poziomy głównych indeksów giełdowych w USA, które niemal codziennie notują nowe historyczne maksima. Technologiczna hossa nie tylko nie słabnie, ale zdaje się przyspieszać, napędzana rosnącym zainteresowaniem inwestycjami w sztuczną inteligencję, infrastrukturę danych oraz produkcję zaawansowanych chipów. Coraz więcej spółek ogłasza wielomilionowe inwestycje w rozwój technologii zaczynając od budowy centrów danych po wdrażanie rozwiązań opartych na AI. Ten trend jeszcze bardziej wzmacnia pozytywne nastroje na rynku i zmniejsza obawy o ewentualne spowolnienie gospodarcze.

W centrum uwagi inwestorów znajduje się dzisiejsze wystąpienie prezesa Rezerwy Federalnej, Jerome’a Powella. Jego ton oraz potencjalne sygnały dotyczące kierunku przyszłej polityki monetarnej mogą zdecydować o dalszym kierunku dla rynku. Każda wzmianka o zagrożeniu recesją lub potrzebie utrzymania wyższych stóp procentowych może wywołać korektę, podczas gdy bardziej gołębie stanowisko zostanie prawdopodobnie odebrane jako potwierdzenie trwałości obecnego trendu wzrostowego.

US500 (interwał H1)

Kontrakty na indeks S&P 500 (US500) delikatnie rosną w trakcie porannego handlu, utrzymując się blisko historycznych maksimów. Mimo dominującego optymizmu i silnego trendu wzrostowego, inwestorzy zachowują ostrożność, wyczekując dzisiejszego wystąpienia prezesa Fed, Jerome’a Powella. Jego komentarze będzie miał kluczowe znaczenie dla dalszego zachowania indeksów.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Akcje Boeinga (BA.US) rosną o około 3%, osiągając poziom 216 USD, po doniesieniach o tym, że Stany Zjednoczone i Chiny są w końcowej fazie negocjacji dotyczących dużego zamówienia na samoloty Boeinga. Choć szczegóły dotyczące liczby i modeli samolotów nie zostały ujawnione, potencjalne zamówienie może znacząco wpłynąć na wyniki finansowe firmy. Informacja ta pozytywnie wpłynęła na sentyment inwestorów i wzrost ceny akcji przed otwarciem rynku.

Akcje ACM Research(ACMR.US) rosną o ponad o 6% do poziomu 38,50 USD po ogłoszeniu, że firma zostanie włączona do indeksu S&P SmallCap 600. Spółka zastąpi WK Kellogg Co. w tym indeksie. Decyzja ta wynika z przejęcia WK Kellogg przez Grupę Ferrero, które jest oczekiwane wkrótce po spełnieniu warunków zamknięcia transakcji. Dołączenie do S&P SmallCap 600 może zwiększyć widoczność ACM Research wśród inwestorów instytucjonalnych, co potencjalnie wpłynie na wzrost płynności akcji i ich atrakcyjność dla funduszy inwestujących w spółki z segmentu małej kapitalizacji.

Akcje Firefly Aerospace (FLY.US) spadają o około 10% po publikacji pierwszego raportu finansowego jako spółka publiczna. Mimo dynamicznego wzrostu przychodów i portfela zamówień o wartości 1,1 mld USD, inwestorów niepokoją wysokie straty operacyjne oraz szybkie spalanie gotówki.

Akcje Kenvue(KVUE.US) wzrastają o około 4% na początku sesji, mimo że administracja prezydenta Donalda Trumpa wydała ostrzeżenie dotyczące stosowania leku przeciwbólowego Tylenol (zawierającego paracetamol) przez kobiety w ciąży. Władze sugerują, że używanie tego leku może być powiązane z podwyższonym ryzykiem wystąpienia autyzmu u dzieci, co wzbudziło duże obawy inwestorów i konsumentów. Mimo tego negatywnego przekazu, akcje Kenvue odbiły się w górę, choć w ciągu ostatnich sześciu miesięcy notowania spółki spadły o ponad 25%. Spadek ten był spowodowany właśnie licznymi doniesieniami dotyczącymi możliwego związku między Tylenolem a autyzmem.



































