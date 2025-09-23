Platyna zyskuje 4% 📈

Platyna osiąga nowe ATH napędzana gołębimi głosami z Fed i rekordami złota 📈 Oczekiwania na obniżki stóp procentowych w USA, rekordowe wzrosty cen złota, które osiągnęło blisko 3800 USD za uncję oraz słabnący dolar przekładają się na euforyczne wzrosty na rynku platyny, która rośnie dziś o 4,3%. Perspektywa niższych stóp procentowych w USA (jak i obniżki stóp w innych bankach centralnych) wspiera globalną płynność i impuls kredytowy, co naturalnie przekłada się na wyższy popyt na platynę spot - nie tylko inwestycyjną, ale także tą używaną m.in. w przemyśle czy branży samochodowej

Dzisiejsze dane z USA wypadły niżej, od prognoz (PMI za wrzesień, regionalny Richmond Fed), a członkowie Fed (m.in. Michelle Bowman) wskazują na rosnące ryzyko istotnego spowolnienia rynki pracy, co zmusiłoby Rezerwę Federalną do jeszcze gwałtowniejszych ruchów. Inwestorzy wyceniają co najmniej dwie kolejne obniżki stóp w USA w tym roku

Rosnące ceny złota z jednej strony wspierają zainteresowanie metalami szlachetnymi 'jako takimi', a z drugiej sprawiają, że platyna 'wróciła do łask' w sektorze jubilerskim, gdzie zainteresowanie nią jako 'luksusowego', tańszego i jeszcze rzadszego zamiennika dla złota wzrosło po wielu latach 'uśpionej mody' na biżuterię z białego złota. Platyna (wykresy) Ceny platyny rosną dziś o niemal 5% i wzbijają się do poprzednich rekordów, przy 1480 USD za uncję. Tam też pojawił się pierwszy silny impuls sprzedażowy. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation5 Źrodło: xStation5 Ceny platyny (złoty wykres) poruszają się mniej więcej zgodnie z dynamiką złota, ale zmienność jest większa a ruchy cenowe - gwałtowniejsze. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.