Brak fajerwerków na konferencji WWDC Apple’a? Spółka wciąż w tyle wyścigu AI

Przychody i zysk netto: Przychody spółki wyniosły 95,3 mld USD, przy marży operacyjnej na poziomie 31,5%. Spółka zalicza jednak wyraźne spowolnienie wzrostu przychodów (CAGR) do poziomu 2,0% za ostatni rok oraz przy 8,5% w ostatnich 5 latach. W przypadku zysku jest to wynik na poziomie 23,8 mld USD, przy marży netto na poziomie 24%. CAGR za ostatni rok był ujemny i wyniósł -3,4% przy 5 letniej dynamice wzrostu netto na poziomie 11,1%

