Broadcom Napędza Wzrosty Nasdaqa 📈

US100 zyskuje 0,88% podczas gdy gigant p贸艂przewodnik贸w kontynuuje rekordow膮 pass臋

Indeks Nasdaq 100 wzr贸s艂 dzi艣 o 0,88%, g艂贸wnie za spraw膮 imponuj膮cego skoku Broadcom (AVGO.US) o 9,2% do 245,57 USD, po zapowiedzi dalszych inwestycji i rozszerzonych aspiracji w dziedzinie AI. Ten wzrost jest kontynuacj膮 byczego momentumBroadcom po pi膮tkowym rekordowym wzro艣cie o 24%, kt贸ry doda艂 206 miliard贸w dolar贸w do kapitalizacji rynkowej firmy.

Kluczowe Punkty:

Broadcom notowane po 245,57 USD, zwi臋kszaj膮c wzrost od pocz膮tku roku do 120%

Wolumen obrotu wzr贸s艂 do 22,4 miliona akcji, prawie 5-krotnie przekraczaj膮c 20-dniow膮 艣redni膮

Kapitalizacja rynkowa firmy zdecydowanie przekroczy艂a聽pr贸g 1 biliona dolar贸w

Rosn膮ca Dynamika AI

Najnowsze wyniki Broadcom ujawni艂y imponuj膮cy wzrost zwi膮zany z AI, przy czym sprzeda偶 AI w segmencie p贸艂przewodnik贸w osi膮gn臋艂a 12,2 miliarda dolar贸w w roku fiskalnym - ponad trzykrotnie wi臋cej ni偶 w roku poprzednim. Rozszerzenie bazy klient贸w AI firmy o potencjalnych partner贸w, takich jak Apple i OpenAI, poza istniej膮cymi partnerstwami z gigantami technologicznymi jak Google, Meta i ByteDance, o偶ywi艂o inwestor贸w.

Optymistyczne Stanowisko Wall Street

Analitycy s膮 coraz bardziej optymistyczni co do trajektorii rozwoju AI przez Broadcom, a Stacy Rasgon z Bernstein sugeruje, 偶e firma prze偶ywa sw贸j w艂asny "moment Nvidii". Firma przewiduje, 偶e jej rynek docelowy w zakresie AI mo偶e osi膮gn膮膰 60-90 miliard贸w dolar贸w do roku fiskalnego 2027, cho膰 niekt贸rzy analitycy, w tym Raymond James, ostrzegaj膮 przed potencjalnym spowolnieniem inwestycji na pocz膮tku 2025 roku.

US100 (Interwa艂 D1)

Indeks Nasdaq-100, reprezentowany przez kontrakt US100, notowany jest na historycznych maksimach. Szczyt z po艂owy listopada na poziomie 21.255 stanowi pocz膮tkowy poziom wsparcia dla byk贸w, a szczyt z po艂owy lipca na poziomie 20.895, blisko zwi膮zany z 50-dniow膮 SMA na poziomie 20.851, zapewnia dodatkowe wsparcie. Dla nied藕wiedzi kluczowe cele obejmuj膮 100-dniow膮 SMA i sierpniowe szczyty w pobli偶u 19.917.

Wska藕nik RSI konsoliduje si臋 w pobli偶u strefy wykupienia, odzwierciedlaj膮c utrzymuj膮c膮 si臋 bycz膮 dynamik臋. Tymczasem MACD si臋 zaw臋偶a, ale nadal wykazuje bycz膮 dywergencj臋, podkre艣laj膮c si艂臋 dominuj膮cego trendu wzrostowego. 殴r贸d艂o: xStation

