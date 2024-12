Broadcom przekracza kapitalizację 1 biliona dolarów⏫

Broadcom na fali wyników finansowych za IV kwartał fiskalny zyskuje dzisiaj na starcie sesji amerykańskiej ponad 20%, co prowadzi do przekroczenia kapitalizacji rynkowej 1 biliona dolarów. Broadcom (AVGO.US) zyskuje w tym roku niemal 100%.

Spółka pokazała bardzo dobre wyniki finansowe, które napędzane są trendem związanym ze sztuczną inteligencją. Spółka dostarcza chipy do takich gigantów technologicznych jak Apple. Spółka poinformowała ostatnio, że będzie współpracować z Apple w celu stworzenia chipu AI. Wyniki za IV kwartał fiskalny:

Skorygowany zysk na akcję (EPS): 1,42 USD, szacunek: 1,39 USD

Skorygowane przychody netto: 14,05 mld USD, szacunek: 14,08 mld USD

Przychody z rozwiązań półprzewodnikowych: 8,23 mld USD, szacunek: 8,05 mld USD

Przychody z oprogramowania infrastrukturalnego: 5,82 mld USD, szacunek: 6,03 mld USD

Skorygowany zysk EBITDA: 9,09 mld USD, szacunek: 8,93 mld USD

Skorygowany zysk operacyjny: 8,81 mld USD, szacunek: 8,72 mld USD

Wydatki na badania i rozwój: 1,40 mld USD, szacunek: 1,42 mld USD

Wydatki inwestycyjne: 122 mln USD, szacunek: 168,3 mln USD

Spółka przedstawiła również perspektywy na I kwartał przyszłego roku:

Przychody mają wynieść 14,6 mld USD przy szacunku Bloomberga na poziomie 14,61 mld USD

Marża EBITDA ma wynieść 66%

Spółka wskazuje w swoim komentarzu, że rok fiskalny 2024 przyniósł rekordowe przychody z segmentu półprzewodników rzędu 30,1 mld USD, co napędzane było produktami związanymi z AI na poziomie 12,2 mld USD. Segment AI urósł o 220% r/r, głównie poprzez rozwój układów AI XPU oraz porfolio sieciowych rozwiązań Ethernet. Spółka zdecydowała się również podnieść kwartalną dywidendę o 11% do 0,59 dolara na akcje w 2025 roku.

Spółka stawia na dalszy rozwój produktów w segmencie AI, wskazując, że przychody z rozwiązań AI mają wzrosnąć w pierwszym kwartale fiskalnym o 65%, co ma przewyższyć ogólny wzrost w segmencie półprzewodników, który ma wynieść 10%. Firma pozyskała dwóch znaczących klientów (operatorów centrów danych) i przewiduje, że rynek komponentów półprzewodników dla centrów danych osiągnie 90 mld USD do 2027 roku. W 2024 roku przychody ze sztucznej inteligencji wyniosły 12,2 mld USD (wzrost o 220% rdr), a łączne przychody z półprzewodników – 30,1 mld USD. Oprócz półprzewodników, Broadcom działa w segmentach komponentów dla motoryzacji, smartfonów i dostępu do Internetu (przychody 8,23 mld USD w IV kwartale, wzrost o 12%) oraz oprogramowania (wzrost do 5,82 mld USD po przejęciu VMware). Pomimo obaw o spowolnienie, firma osiągnęła dobre wyniki w IV kwartale. Mimo potencjalnej utraty części biznesu z Apple, Broadcom kontynuuje współpracę i jest otwarty na przejęcia, o czym świadczą plany dotyczące chipów AI. Podsumowując, wzrost Broadcom napędzany jest przez sztuczną inteligencję, dywersyfikację i innowacje.

Spółka otrzymała sporo zmian rekomendacji w ostatnim czasie. Bank of America czy JP Morgan podwyższyły cenę docelową dla spółki na poziom 250 dolarów. Większość spółek zajmujących się wyceną wskazuje, że rozwój Broadcom w dziedzinie sztucznej inteligencji jest znaczący i niektórzy wskazują na możliwy 3 krotny wzrost segmentu sztucznej inteligencji w perspektywie 3 najbliższych lat.

Wraz z otwarciem dzisiejszych notowań kapitalizacja spółki przekroczyła 1 bilion dolarów. Jak widać w ostatnim czasie korelacja z Applem jest dosyć spora. Oczywiście pojawiały sie obawy dotyczące perspektyw spółki w związku z przechodzeniem Apple'a na półprzewodniki własnej produkcji, ale rozwój spółki w dziedzinie sztucznej inteligencji jest tak duży, że perspektywy dotyczące przychodów dają dalszy potencjał do wzrostów. Z perspektywy technicznej ważny poziom oporu może znajdować się przy 220 USD za akcję, natomiast wsparcie to okolice poprzednich szczytów przy 186,5 USD. Źródło: xStation5