Ceny srebra biją kolejne rekordy!

Srebro od początku tego roku wzrosło o prawie 100 procent, bijąc kolejne rekordy cenowe. Wzrost wynika zarówno z czynników fundamentalnych, takich jak ograniczona podaż metalu i wysoki popyt przemysłowy, jak i z uwarunkowań makroekonomicznych. Oczekiwana obniżka stóp procentowych w USA, słabszy dolar, utrzymująca się inflacja oraz napięcia geopolityczne zwiększają presję popytową na srebro jako aktywo safe-haven. Struktura rynku dodatkowo wzmacnia ruchy cenowe. Napływy kapitału do funduszy ETF oraz ograniczona płynność rynku sprawiają, że każda większa transakcja może istotnie oddziaływać na ceny. Rekordowo niskie zapasy srebra w Chinach ograniczają globalną podaż i wspierają dalsze wzrosty, a wysoki wskaźnik gold-silver ratio wskazuje na relatywną dynamikę srebra wobec złota. Obecnie cena srebra przekroczyła poziom 56 dolarów za uncję, ustanawiając nowe rekordy i odzwierciedlając wrażliwość rynku na zarówno czynniki fundamentalne, jak i makroekonomiczne. Źródło: xStaion5

