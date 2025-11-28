Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (28.11.2025)

Właśnie rozpoczynamy ostatni w 2025 roku miesiąc handlu na międzynarodowych rynkach finansowych. W tym tygodniu na inwestorów czekają przede wszystkim ostatnie kluczowe dane z USA przed posiedzeniem FED, dalsze rozmowy w sprawie planu pokojowego na linii Ukraina-Rosja oraz komentarze Uedy z BoJ, które zadecydują czy w grudniu w Japonii zostaną podniesione stopy procentowe. Z tego względu warto będzie obserwować notowania US2000, OIL.WTI oraz USDJPY.
US2000
US2000 będzie w nadchodzących dniach w dużej mierze uzależniony od wrześniowego wskaźnika PCE, który zostanie opublikowany 5 grudnia, tuż przed posiedzeniem FOMC w dniach 9–10 grudnia. Małe i średnie spółki są bardziej wrażliwe na warunki kredytowe i trajektorię stóp procentowych niż duże spółki, dlatego ewentualne wyższe dane inflacyjne mogą podnieść presję podażową po ostatnim odbiciu. Rynek działa obecnie w okresie zaciemnienia (blackout period) od 29 listopada do 11 grudnia, co oznacza, że decydenci Fed nie będą publicznie komentować polityki pieniężnej. Bez sygnałów z ust bankierów Fed, US2000 będzie zależny niemal wyłącznie na „twardych danych", dlatego po stronie publikacji to właśnie na ten odczyt z największą uwagą patrzeć będzie rynek.
OIL.WTI
Ropa naftowa będzie w szerokim zakresie zależna od posiedzenia OPEC+, które będzie miało miejsce w niedzielę 30 listopada, ale kluczową zmienną pozostają negocjacje pokojowe między Rosją a Ukrainą, które mogą radykalnie zmienić ścieżkę ceny WTI. OIL.WTI oscyluje aktualnie wokół 58–59 dolarów za baryłkę, przesuwając się w dół pod presją oczekiwań znacznej nadwyżki produkcji w Q1 2026 roku (prognoza IEA wynosi +4 mln baryłek dziennie). Decyzja OPEC+ o ewentualnym wstrzymaniu dalszego wzrostu produkcji w I kwartale 2026 roku ma szansę na oficjalną ratyfikację po ostatnich komentarzach sugerujących pauzę, ale rynek sceptycznie postrzega to osiągnięcie wobec fundamentalnej nadpodaży, którą stymulują państwa spoza kartelu.
USDJPY
Inflacja w Tokio na poziomie 2,8% r/r w listopadzie potwierdziła, że presja cenowa w Japonii wzrasta, co wzmacnia scenariusz podwyżki stóp przez Bank Japonii już w grudniu lub styczniu 2026 roku. Rynek swapów wskazuje, że rynek wycenia prawdopodobieństwo ruchu BOJ na ponad 50% dla grudnia i 80% (wartość skumulowana) do końca stycznia. Dla jena japońskiego kluczowe pozostaje jednak wystąpienie gubernatora Kazuo Uedy w poniedziałek w Nagoi, które może jasno określić kierunek polityki pieniężnej przed posiedzeniem BOJ 18-19 grudnia. Konflikt między jastrzębią polityką monetarną BOJ a „gołębimi" nastrojami premier Sanae Takaichi, faworyzującej większą stymulację gospodarki, wprowadza niepewność co do ostatecznego zaangażowania BoJ w zacieśnianie.
