Chińskie spółki przestają kupować podzespoły Nvidii?

Kilka godzin po zatwierdzeniu przez Prezydenta Donalda Trumpa nowego rozwiązania wobec Nividi które miałoby pozwolić sprzedawać najnowsze Chipy modelu H20, do Chin, w zamian za dodatkowy 15% podatek - Chiński rząd zakazał spółką rządowym zakupu i wykorzystywania ich. Donosi Bloomberg.
Zakaz dotyczy agencji i spółek rządowych biorących udział w projektach dotyczących bezpieczeństwa i obronności. Dodatkowo, Chińskie ministerstwo Przemysłu i Informatyki wystosowało zapytanie do spółek technologicznych, między innymi: Alibaby, ByteDance czy grupy Tencent. Zapytanie dotyczy wytłumaczenia się spółek z konieczności zamawiania zagranicznych komponentów oraz nakazuje stosowanie lokalnych zamienników.
Jest to pośrednia ale jednak dość agresywna i asertywna odpowiedź Chińskiego rządu na próby deeskalacji wojny handlowej między USA a Chinami w których chipy Nividi są jedną z głównych broni USA. Pozycje negocjacyjną pogarsza dodatkowo fakt iż w tym samym czasie prezydent Donald Trump przedłużył zawieszenie części ceł na Chiny, co przez stronę Chińską mogło być odczytane jako słabość.
Akcje Nvidia nie odnotowują zauważalnej reakcji na te wiadomości, możliwe iż rynki dyskontują polubowne rozwiązanie sporu. Cena Nvidii przed otwarciem rośnie o 0,4%.
Źródło: Bloomberg Finance LP
Źródło: Xstation
