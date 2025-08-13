Kalendarz ekonomiczny: PKB z Polski, Minutki BoC z Kanady

-
Kontrakty terminowe wskazują na mieszane otwarcie dzisiejszej sesji kasowej w Europie
Inwestorzy czekają na odczyt ostateczny inflacji CPI w Hiszpanii, raport PKB z Polski, raport minutes z Kanady, dane o zapasach ropy naftowej oraz liczne przemówienia bankierów FED
Rozpoczynamy nowy dzień na rynkach finansowych. Sesja azjatycka okazała się pozytywna po tym jak wczoraj główne indeksy europejskie wybijały nowe historyczne szczyty. Kontrakty terminowe na europejskie indeksy wskazują jednak na zachowawcze stanowisko inwestorów. Kontrakty DE40 zyskują 0,05%, a EU50 0,06%. Inwestorzy reagować będą dzisiaj na publikacje wyników kwartalnych spółek oraz kilku raportów makro:
Najważniejsze publikacje makro dnia:
09:00, Hiszpania - dane o inflacji za lipiec:
Wskaźnik HICP w Hiszpanii: prognoza -0,4% m/m; poprzednio 0,7% m/m;
Wskaźnik HICP w Hiszpanii: prognoza 2,7% r/r; poprzednio 2,3% r/r;
Wskaźnik CPI w Hiszpanii: prognoza -0,1% m/m; poprzednio 0,7% m/m;
Wskaźnik CPI w Hiszpanii: prognoza 2,7% r/r; poprzednio 2,3% r/r;
Bazowy wskaźnik CPI: prognoza 2,3% r/r; poprzednio 2,2% r/r;
10:00, Polska - dane PKB:
PKB (Q2): prognoza 3,3% r/r; poprzednio 3,2% r/r;
10:00, Stany Zjednoczone - Raport miesięczny MAE
10:00, Polska - dane PKB:
PKB (k/k) (Q2): poprzednio 0,7%;
16:30, Stany Zjednoczone - raport EIA:
Zapasy benzyny: poprzednio -1,323M;
Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (t/t): poprzednio 1,5%;
Zapasy oleju opałowego: poprzednio -0,456M;
Produkcja benzyny: poprzednio -0,239M;
Tygodniowe ceny destylatów wg EIA: poprzednio -0,565M;
Produkcja paliw destylowanych: poprzednio -0,104M;
Inwentarze ropy naftowej w Cushing: poprzednio 0,453M;
Import ropy naftowej: poprzednio -0,794M;
Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (t/t): poprzednio 0,213M;
Zapasy ropy naftowej: prognoza -0,900M; poprzednio -3,029M;
19:30, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica
19:30, Kanada - Publikacja Minutek BoC
