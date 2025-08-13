PILNE: Inflacja w Niemczech zgodna z oczekiwaniami; EURUSD z ograniczoną reakcją

Inflacja w Niemczech zgodna z oczekiwaniami rynku. Odczyt głównego wskaźnika CPI za lipiec utrzymuje się na poziomie 2,0% r/r, co jest zgodne z konsensusem. Natomiast harmonizowany wskaźnik HICP spadł do 1,8% r/r, co oznacza wartości bardzo bliskie celowi Europejskiego Banku Centralnego. Odczyty te były zgodne z oczekiwaniami rynku i nie wywołały silniejszej reakcji ani na rynku walutowym. Potwierdza to, że zasadnicza presja inflacyjna w niemieckiej gospodarce zaczyna słabnąć.
Dynamika miesięczna to 0,3%, również zgodnie z oczekiwaniami.
W efekcie Europejski Bank Centralny staje przed trudnym zadaniem. Rynek nadal liczy na luzowanie polityki w kolejnych miesiącach, jednak EBC może zdecydować się na bardziej ostrożne podejście, szczególnie jeśli nie pojawią się kolejne dowody na słabnięcie inflacji bazowej.
Para EURUSD nieznacznie zyskuje po tym odczycie, ale wydaje się, że nie zmienia ona możliwego spektrum decyzyjnego EBC w kwestii polityki monetarnej. Odczyty inflacyjne były w dużej mierze zgodne z oczekiwaniami rynku, co ograniczyło potencjał do większych ruchów na euro.
Źródło: xStation5
