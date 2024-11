Chiny - w poszukiwaniu straconego wzrostu 🔎 🇨🇳

W III kwartale 2024 roku Chiny znalaz艂y si臋 w centrum uwagi inwestor贸w za spraw膮 nadzwyczajnej zmiany polityki gospodarczej Partii Ludowej Chin. Zapowiedziane lub ju偶 wprowadzone pakiety stymulacyjne dla drugiej gospodarki 艣wiata odbi艂y si臋 szerokich echem na gie艂dach, po tym jak lokalne indeksy i poszczeg贸lne sp贸艂ki odnotowa艂y imponuj膮ce wzrosty.

Chi艅sk膮 gospodark臋 czeka jednak okres podwy偶szonej niepewno艣ci. Powr贸t Donalda Trumpa do Bia艂ego Domu oraz prawdopodobne obj臋cie pe艂nej przewagi w Kongresie przez Republikan贸w stanowi膮 preludium zaostrzonej wojny handlowej mi臋dzy Chinami a USA. Analitycy zak艂adaj膮, 偶e kolejna kadencja Trumpa b臋dzie wyj膮tkowo trudna do przewidzenia, podobnie jak skala protekcjonistycznego kursu jego polityki.聽

Relacje mi臋dzy prezydentem-elektem a Xi Jinpingiem s膮 na ten moment bardzo ambiwalentne, a ostatnie wymiany 鈥渦przejmo艣ci鈥 mi臋dzy liderami maj膮 charakter gry pozor贸w. Klimat ekonomiczny Chin jest du偶o mniej korzystny ni偶 za czas贸w pierwszej kadencji Trumpa, a widmo 60-procentowych ce艂 na chi艅ski eksport podgrzewa oczekiwania rynk贸w wobec kolejnych pakiet贸w stymulacyjnych, kt贸re za艂agodz膮 skutki wojny handlowej.

Czy mo偶na jednak oczekiwa膰, 偶e po latach depresji na chi艅skim rynku Pa艅stwo 艢rodka utrzyma kurs w stron臋 wyznaczonego poziomu wzrostu gospodarczego? Czy wprowadzone pakiety zmieni膮 obraz chi艅skiego rynku i zainspiruj膮 powr贸t zagranicznego kapita艂u czy mo偶e jednak b臋d膮 zachowawcz膮 reakcj膮 na nowe czynniki ryzyka?

Geneza chi艅skich problem贸w

Obecne problemy gospodarcze Chin (ryzyko stagnacji, zapa艣膰 na rynku nieruchomo艣ci oraz brak zach臋t do dyskrecjonalnej konsumpcji) to pochodna polityki epidemiologicznej prowadzonej w okresie pandemii COVID-19. Rygor tzw. zero COVID policy, maj膮cy na celu drastyczne zahamowanie rozprzestrzeniania si臋 wirusa, mia艂 d艂ugotrwa艂y (i wci膮偶 widoczny) wp艂yw na wydatki chi艅skich konsument贸w i przedsi臋biorstw. Spowolnienie gospodarcze doprowadzi艂o do presji deflacyjnej, tworz膮c tym samym cykl ograniczonych wydatk贸w i inwestycji oraz og贸ln膮 stagnacj臋 chi艅skiej gospodarki. Niekorzystny klimat ekonomiczny doprowadzi艂 do spadku zaufania globalnego kapita艂u do Chin, a zbyt niska premia za ryzyko wspiera艂a odp艂yw kapita艂u z Pa艅stwa 艢rodka.

Co si臋 zmieni艂o w III kwartale 2024 roku?

Pod koniec wrze艣nia chi艅ski bank centralny zapowiedzia艂 wprowadzenie najbardziej zaawansowanego programu stymulacyjnego od czasu pandemii, obni偶aj膮c koszty finansowania zewn臋trznego w celu pobudzenia s艂abn膮cego rynku nieruchomo艣ci. Wsparcie obejmowa艂o r贸wnie偶 po偶yczki na masowy wykup w艂asnych akcji przez sp贸艂ki notowane na chi艅skiej gie艂dzie. Zastrzyk p艂ynno艣ci wywindowa艂 krajowe akcje, za艣 indeksy CSI 300 i hongko艅ski Hang Seng wesz艂y w bycze trendy. Optymizm nie omin膮艂 r贸wnie偶 sp贸艂ek z du偶膮 ekspozycj膮 na chi艅ski rynek, m.in. europejskie marki luksusowe.

Euforia nie by艂a d艂uga

Szalony entuzjazm nie trwa艂 jednak d艂ugo, poniewa偶 na rynku pojawi艂y si臋 pytania oraz w膮tpliwo艣ci o dalsze plany rz膮du w Pekinie. Od pocz膮tku pa藕dziernika chi艅skie akcje ponios艂y ogromne straty, a indeks CSI 300 spad艂 od lokalnego szczytu ju偶 o 7%, co by艂o najwi臋kszym jednodniowym spadkiem od 2020 roku. Na ten moment rynek nie da艂 si臋 przekona膰 co do d艂ugotrwa艂ego efektu wprowadzonych rozwi膮za艅. Na realne skutki ich wprowadzenia trzeba b臋dzie jeszcze poczeka膰, a uwaga inwestor贸w skupia si臋 wok贸艂 danych makroekonomicznych i rozwoju dynamiki handlowej z USA.

Najwa偶niejsze metryki gospodarcze oraz ich prognozy

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Financial LP

W chwili obecnej warunki gospodarcze w Chinach oceniane s膮 jako mieszane. Niska inflacja wskazuje na s艂abo艣膰 lokalnego konsumenta, mimo i偶 lokalny establishment nie szcz臋dzi 艣rodk贸w w celu stymulacji gospodarki. Ratingi kredytowe Chin klasyfikowane s膮 jako pozytywne, mimo i偶 prognozy wydaj膮 ju偶 negatywnie (wynika to przede wszystkim z wysokiego zad艂u偶enia oraz s艂abego rynku nieruchomo艣ci). Model prognostyczny Bloomberga wskazuje, 偶e z 15% prawdopodobie艅stwem Chiny wejd膮 w recesj臋 gospodarcz膮 w ci膮gu najbli偶szych 12 miesi臋cy.聽

Inflacja i popyt konsument贸w

Plany realizacji wyznaczonych cel贸w wzrostowych przez chi艅sk膮 gospodark臋 zosta艂y powa偶nie wystawione na pr贸b臋 w po艂owie 2023, kiedy to Chiny wesz艂y w okres deflacji. Przez blisko p贸艂 roku Pa艅stwo 艢rodka znajdowa艂o si臋 pod presj膮 spadaj膮cych cen, kt贸re efektywnie demotywowa艂y ju偶 problematyczny w Chinach popyt. Okres deflacji sko艅czy艂 si臋 wraz z pocz膮tkiem 2024 roku, wskazuj膮c na op贸藕niony efekt letnich obni偶ek st贸p procentowych. Inflacji jednak wci膮偶 daleko do wyznaczonego przez PBOC celu w okolicach 3%.

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Financial LP

Presja deflacyjna w Chinach jest pochodn膮 wyj膮tkowo s艂abego popytu konsument贸w, kt贸ry nie jest w stanie odbudowa膰 si臋 i powr贸ci膰 do stanu sprzed pandemii. Chi艅ski indeks pewno艣ci konsument贸w pe艂za po historycznie niskich poziomach od blisko dw贸ch lat, a udzia艂 konsumpcji w chi艅skim PKB jest znacznie ni偶szy od 艣wiatowej 艣redniej wg danych Banku 艢wiatowego (53% vs 75%). Chi艅ski rz膮d pomija jednak konsument贸w w swoich pakietach stymulacyjnych. Polityka transferowa Chin w XXI wieku wspiera g艂贸wnie inwestycje w przemy艣le i sektorze nieruchomo艣ci, co odbywa si臋 kosztem chi艅skich gospodarstw domowych, kt贸re s膮 obci膮偶one wysokimi kosztami mieszka艅 oraz powolnym wzrostem p艂ac. Niekorzystna pozostaje te偶 dynamika cen 偶ywno艣ci: inflacja produkt贸w spo偶ywczych nieproporcjonalnie przeros艂a CPI i inflacj臋 bazow膮 (3,3%).

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Financial LP

Rynek mieszkaniowy

Perspektywy gospodarcze Chin znajduj膮 si臋 obecnie pod presj膮 spowodowan膮 s艂abym sektorem nieruchomo艣ci, kt贸ry odzwierciedla szersze problemy jak m.in. niekorzystna demografia, wysokie bezrobocie m艂odych czy s艂abn膮cy popyt.聽

Tanie kredyty dla deweloper贸w oraz wym贸g 100-procentowego wk艂adu w艂asnego jeszcze przed rozpocz臋ciem budowy inwestycji mieszkaniowych rozp臋dzi艂y w XXI wieku chi艅ski rynek nieruchomo艣ci do tego stopnia, 偶e jego udzia艂 w chi艅skim PKB zacz膮艂 podchodzi膰 pod 30%. W obawie o spekulacyjny charakter sektora, chi艅ski rz膮d wprowadzi艂 w 2020 kryteria d艂ugu dla deweloper贸w chc膮cych zaci膮ga膰 dalsze kredyty. W wyniku nowej polityki po艂owa chi艅skich deweloper贸w straci艂a dost臋p do p艂ynno艣ci, wiele projekt贸w zosta艂o wstrzymanych, a chi艅ski krajobraz wype艂ni艂y miasta widmo pe艂ne niewyko艅czonych wie偶owc贸w.

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Financial LP

Wyhamowanie poda偶y nie prze艂o偶y艂o si臋 jednak na dalszy wzrost cen - przewa偶y艂 efekt jeszcze s艂abszego popytu. Kurcz膮ca si臋 od 2022 roku populacja, rosn膮ce bezrobocie m艂odych (18,8% w sierpniu) oraz spowolnienie w urbanizacji to jedne z najwa偶niejszych przyczyn trwaj膮cego za艂amania cen mieszka艅 w Chinach.

Zapowiedziane ostatnio rz膮dowe wsparcie sektora w formie 4 bilion贸w juan贸w聽 na finalizacj臋 wstrzymanych projekt贸w nie studzi obaw o dalsz膮 dynamik臋 rynku nieruchomo艣ci. Zapa艣膰 cen wci膮偶 nie przek艂ada si臋 na wzrost popytu, wp艂ywa za to na obni偶enie sentymentu tych, dla kt贸rych mieszkanie stanowi istotn膮 cz臋艣膰 maj膮tku, os艂abiaj膮c tym samym ich sk艂onno艣膰 do wydawania pieni臋dzy.

Polityka monetarna - cykl obni偶ek trwa w najlepsze聽

Najwy偶si przyw贸dcy Chin na wrze艣niowym posiedzeniu Biura Politycznego wezwali do znacznych ci臋膰 st贸p procentowych i 艣rodk贸w maj膮cych na celu powstrzymanie dalszego spadku na rynku nieruchomo艣ci, co jest ich najmocniejszym jak dot膮d przyrzeczeniem ustabilizowania kluczowej bran偶y. Wi臋ksze ni偶 oczekiwano ci臋cia LPR maj膮 przyczyni膰 si臋 do stabilizacji rynku nieruchomo艣ci w bliskim terminie.聽

Na co powy偶sze stopy wp艂ywaj膮? Wi臋kszo艣膰 nowych i niesp艂aconych po偶yczek w Chinach opiera si臋 na jednorocznej stopie LPR, podczas gdy stopa pi臋cioletnia wp艂ywa na ceny kredyt贸w hipotecznych i innych po偶yczek d艂ugoterminowych. Najwi臋ksi pa艅stwowi po偶yczkodawcy w Chinach obni偶yli w zesz艂ym tygodniu oprocentowanie depozyt贸w, co mia艂o zr贸wnowa偶y膰 wp艂yw ni偶szego oprocentowania kredyt贸w na ich kurcz膮ce si臋 mar偶e.

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Financial LP

Jednoroczna stopa procentowa zosta艂a obni偶ona 21 pa藕dziernika do 3,10% z 3,35%, podczas gdy pi臋cioletnia stopa LPR zosta艂a obni偶ona do 3,60% z 3,85%. Bank Chin obni偶a stopy kredytowe, aby wzmocni膰 s艂abn膮c膮 gospodark臋. Na faktyczny efekt tych zmian b臋dzie trzeba jeszcze jednak poczeka膰.

Rynek akcji r贸wnie偶 艂apie ko艂o ratunkowe

Program chi艅skiego banku centralnego maj膮cy na celu finansowanie po偶yczek na wykup akcji zapewni艂 natychmiastowe wsparcie dla cen akcji, o czym 艣wiadczy skala ostatnich wzrost贸w na chi艅skich indeksach. Na ten moment ju偶 blisko 50 sp贸艂ek z艂o偶y艂o wniosek o uzyskanie specjalnej linii kredytowej, kt贸rej warto艣膰 mo偶e opiewa膰 na 艂膮cznie ponad 45 mld dolar贸w.聽

Czy CHNcash odzyska 鈥瀟rwa艂y鈥 grunt pod nogami?

Obraz rynku chi艅skiego wyra藕nie zmieni艂 si臋 od marazmu widocznego w latach 2021-2023. Mimo i偶 wydawa膰 by si臋 mog艂o, 偶e tak du偶a skala wzrostu jest bardziej efektem masowego domykania pozycji kr贸tkich przez fundusze hedgingowe, to opr贸cz tego, wprowadzone ju偶 rozwi膮zania stymulacyjne postawi艂y pierwsze podwaliny pod zmasowany program naprawczy gospodarki Chin.聽

Co to oznacza dla indeksu CHN.cash? Skala implementowanych rozwi膮za艅 zdaje si臋 mocno ogranicza膰 scenariusz zej艣cia na poziomy obserwowane przed pierwszymi doniesieniami o zmianach gospodarczych, niemniej nie mo偶na r贸wnie偶 wykluczy膰 realizacji zysk贸w po gwa艂townym rajdzie w g贸r臋. Na ten moment wydaje si臋, 偶e kluczowym czynnikiem definiuj膮cym przysz艂e ruchy cenowe b臋dzie to, czy: 1) PBOC wprowadza膰 b臋dzie nowe rozwi膮zania stymulacyjne, 2) Decyzje te spowoduj膮, 偶e chi艅skie sp贸艂ki b臋d膮 generowa膰 wi臋ksze przychody oraz zyski. Na ten moment, drugi element jest jeszcze poddany du偶ej niepewno艣ci.

W chwili obecnej wycena indeksu HSCEI, reprezentowanego przez kontrakt CHN.cash wskazuje na handel w rejonach 5-letniej 艣redniej dla mno偶nika cena/zysk estymowanego na 12 miesi臋cy w prz贸d. 殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Financial LP

Wcze艣niej wspomniana wycena to jednak w du偶ej mierze zas艂uga skoku cenowego, kt贸ry obserwowali艣my we wrze艣niu. Rewizja wzrostu 艣redniego zysku EPS dla sp贸艂ek wchodz膮cych w sk艂ad HSCEI nie by艂a na tyle du偶a, aby w znacz膮cy spos贸b poszerzy膰 premi臋 za ryzyko wyst臋puj膮c膮 obecnie na indeksie. 殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Financial L.P.

CHN.cash zatrzyma艂 wzrosty w okolicach 50% zniesienia kana艂u spadkowego zapocz膮tkowanego w lutym 2021 roku, po czym rozpocz臋艂a si臋 faza dystrybucji. Na ten moment instrument ten utrzymuje si臋 w okolicach szczyt贸w za maja tego roku, kt贸re stanowi膮 wraz z 50-dniow膮 wyk艂adnicz膮 艣redni膮 krocz膮c膮 wa偶ne struktury wsparcia ostatnich wzrost贸w. Rynek czeka na dalsze decyzje establishmentu chi艅skiego. 殴r贸d艂o: xStation5

Podsumowanie

Chiny stoj膮 przed szeregiem wyzwa艅 wewn臋trznych, kt贸re mog膮 nasili膰 si臋 wraz z powrotem Donalda Trumpa do Bia艂ego Domu. Dynamiczny wzrost eksportu w ostatnich miesi膮cach pom贸g艂 za艂agodzi膰 skutki s艂abego popytu krajowego, kt贸ry na ten moment nie pomaga w realizacji wyznaczonych przez Parti臋 Ludowej Chin cel贸w dot. wzrostu gospodarczego. Ju偶 rozgrzany rynek akcji mo偶e zatem podwy偶szy膰 swoje oczekiwania wobec kolejnych pakiet贸w stymulacyjnych, maj膮cych na celu podtrzymanie procesu normalizacji warunk贸w gospodarczych w obliczu ograniczenia handlu zagranicznego. Kluczowym pozostaje jednak czas potrzebny do ujawnienia si臋 efekt贸w realizowanych polityk fiskalnych i monetarnych w danych makroekonomicznych.

