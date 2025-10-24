Podsumowanie Dnia: CPI w dół, Rynki w górę

- Większość rynków rośnie na fali dobrych danych makroekonomicznych
- Euro umacnia się wobec większości walut
- Złoto i ropa konsolidują się
- Intel rośnie na otwarciu, ale wzrost szybko słabnie
- Dane makroekonomiczne oraz dobre wyniki większości spółek amerykańskich wywindowały wyceny indeksów z USA na nowe szczyty. Nasdaq100 rośnie ok. 1%, S&P 500 w górę o 0,8% Russel i Dow w górę ponad 1%.
- W Europie sentyment jest mieszany, ale przeważa optymizm. Większość giełd starego kontynentu notuje wzrosty. Największe wzrosty notuje brytyjski FTSE 100, na poziomie 0,6%. DAX, FTSE MIB kończą sesje nieznacznie na plus. Traci CAC40 oraz WIG20, kolejno 0,2 i 0,3%.
- Kumulacja danych makroekonomicznych nadaje rytm notowaniom w trakcie piątkowej sesji. Odczyt CPI okazał się niższy od oczekiwań. Zarówno w ujęciu rocznym jak i miesięcznym co rynek odebrał bardzo pozytywnie, licząc na przyśpieszenie obniżek przez FED. CPI bazowe rok do roku wyniosło 3% a miesiące do miesiąca wzrost cen wyniósł 0,3%
- Odczyt PMI uzupełnił obraz, pokazując bardzo silny odczyt — wyraźnie powyżej oczekiwań. Szczególnie dobrą kondycję wykazuje sektor usług. Rynek spodziewał się spowolnienia, jednak indeks wskazał wzrost wobec poprzedniego miesiąca.
- Dziś dane o sentymencie konsumenta opublikował też Uniwersytet z Michigan. Sentyment wyraźnie poniżej oczekiwań jednak wciąż pozytywny - 53.6. Jednocześnie oczekiwania inflacyjne konsumenta pozostają zakotwiczone na poziomie 4,6 w ujęciu rocznym.
- Ważne dane wpłynęła również z Wielkiej Brytanii. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,5% rocznie i o aż 0,5% miesiąca do miesiąca. Wzrósł również odczyt PMI i to powyżej oczekiwań. Wyraźnie lepiej radzi sobie przemysł jednak wciąż znajduje się w zakresie sentymentu negatywnego — z odczytem na poziomie 49,6.
- PMI ze strefy Euro również zaskoczył na plus. Przemysł znów osiągnął wartość 50 a usługi wspięły się na 52,6 - najwyżej od pona roku.
- Na rynku walut wyraźnie traci korona norweska. Kurs wymiany wobec dolara i Euro spada o ponad 0,5%. Może wiązać się to ze zmniejszonym popytem na norweskie surowce oraz dyskontowaniem słabszych odczytów makroekonomicznych.
- Dobre informacje gospodarcze ze strefy Euro wspierają wyceny europejskiej waluty. Euro umiarkowanie umacnia się wobec większości głównych par walut.
- Rynek metali szlachetny konsoliduje się po korekcie ostatnich wzrostów. Złoto pozostaje ponad poziomie 4100 dolarów za uncje.
- Również rynek surowców energetycznych łapie oddech. Ropa konsoliduje się na poziomie 61,5 po wzrostach. NATGAS spada o 2%.
- Kontrakty na bydło notują spadek o aż 3%, co może wiązać się z umową na import wołowiny z Argentyny do USA.
- Pozytywny sentyment z rynku akcji przelewa się na giełdy krypto. Większość tokenów notuje wzrosty, te jednak koncentrują się wokół większych walut. Bitcoin i Ethereum zachowują wzrost poniżej 1%.
- Intel opublikowały wyniki. Pomimo trudności spółki, większość oczekiwań rynku została spełniona. Na otwarciu spółka rośnie o ponad 6% jednak z biegiem sesji redukuje wzrosty do niemal zera. Może to wskazywać na słabość kupujących wynikająca z wykpienia rynku lub z realizacji zysków po wynikach.
- Alphabet rośnie dziś o 3% i dodaje kolejne miliardy do kapitalizacji po ogłoszeniu umowy z Anthropic.
- Tesla dodaje nowy tryb jazdy o nazwie “Mad Max”, który otwarcie lekceważy przepisy i przyciąga uwagę regulatorów. Kurs spada o 2%.
