US OPEN: Odczyty makro wynoszą indeksy na nowe szczyty

Sesja na Wall Street otwiera się w pozytywnym tonie po kumulacji kluczowych danych makroekonomicznych. Zestawienie najnowszych odczytów PMI i CPI tworzy mieszany, choć wciąż optymistyczny dla rynków obraz koniunktury w Stanach Zjednoczonych. Wystarczający, aby wynieść główne indeksy w kierunku nowych historycznych poziomów już na starcie notowań. Kontrakty US100 rosną o ok. 0,8%, US500 rośnie o 0,6. Lepiej radzą sobie kontrakty na indeks Russel2000, które zwyżkują o 1,3%.

Dzisiejsza sesja pozostaje pod dyktando odczytów makroekonomicznych.

Inflacja konsumencka okazała się niższa od oczekiwań, co wzmacnia narrację o postępach Rezerwy Federalnej w walce z presją cenową oraz podbija prawdopodobieństwo szybszego i potencjalnie głębszego luzowania polityki pieniężnej.

Równocześnie bardzo dobry PMI sygnalizuje solidną kondycję sektora realnego, co może skłaniać Fed do bardziej ostrożnego harmonogramu obniżek, zwłaszcza jeśli aktywność gospodarcza będzie utrzymywać tempo bez dalszego pogorszenia na rynku pracy.

Dodatkowym elementem układanki jest odczyt nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, zauważalnie słabszy od prognoz, ale nadal powyżej neutralnej granicy pięćdziesięciu punktów, co można interpretować jako utrzymujący się, choć ostrożny, optymizm gospodarstw domowych.

W takim otoczeniu inwestorzy będą uważnie śledzić zachowanie rentowności obligacji i dolara oraz rotację sektorową, ponieważ to właśnie te wskaźniki mogą wskazać rynkowi kierunek ostatecznej konkluzji z dzisiejszych danych.

US100 (D1)

Źródło: xStation5

Na wykresie można zaobserwować udane wybicie szczytu po wielu próbach w ciągu ostatniego tygodnia. Kurs obronił dolne ograniczenie trendu wzrostowego, średnie EMA wskazują na utrzymanie kierunku wzrostu cen. W przypadku chwilowej utraty inicjatywy przez kupujących najbliższym wsparciem jest poziom 25270, wyznaczony przez ostatni szczyt. Poniżej można zaobserwować wsparcie na poziomie ok 24720 gdzie przebiega EMA25 oraz poziom FIBO 23.6.

Wiadomości ze spółek:

Ford (F.US) — Spółka motoryzacyjna notuje ogromny wzrost, o aż 9%. Spowodowane jest to wiadomościami od zarządu spółki, że szkody spowodowane przez wstrzymanie produkcji w jednym z zakładów spółki nie będą tak głębokie i trwałe jak pierwotnie sądzono. CEO zapewnia, że straty z tego roku zostaną odrobione w roku przyszłym.

Alphabett (GOOGL.US) - Google i Antrhropic zapowiedziało rozszerzenie współpracy w zakresie usług chmurowych. Nowa umowa ma dać AI dostęp do ok. miliona procesorów "Tensor". Akcje Google rosną o ok. 3%.

Deckers Outdoor (DECK.US) — Producent obuwia traci ok. 12% na otwarciu. Jest to następstwo ogłoszenia przez spółki zależne: UGG i Hoka że sprzedaż netto będzie poniżej konsensus rynku.

Newmont (NEM.US) - Spółka wydobywająca złoto zapowiedziała, że produkcja pozostanie bez zmian w przyszłym roku. Rozczarowało to rynek oczekujący, że spółka wykorzysta wysokie ceny złota na rynkach. W rezultacie spółka przecenia się o 6%.

Target (TGT.US) - Duży detalista z USA zapowiedział dużą redukcję etatów. Ponad 1800 pozycje co stanowi 8% siły roboczej spółki. Kurs pozostaje bez reakcji.

Kodiak Sciences (KOD.US) - Spółka farmakologiczna rośnie o aż 15% na otwarciu sesji, po otrzymaniu rekomendacji od JP Morgan. W dalszym ciągu notowań jednak kurs wymazuje większość wzrostów.